محافظ الإسماعيلية يتفقد شارع العشريني ويوجِّه برفع الإشغالات وتغريم أصحابها (صور)

تفقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، ميدانيًّا مساء اليوم الإثنين، شارع العشريني ومنطقة حديقة الأندلس بنطاق حي ثان مدينة الإسماعيلية.

متابعة مستوى النظافة بالشارع

وخلال جولته، تابع محافظ الإسماعيلية مستوى النظافة العامة بالشوارع، التعامل مع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام والأرصفة، وكذلك مستوى الإنارة العامة.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

رفع الاشغالات عن الشارع

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رئيس حي ثان بضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات وتطبيق غرامات على المخالفين، مع التأكيد على حق المواطنين في رصيف آمن، بالإضافة إلى الحزم مع معوقي السيولة المرورية بالشارع سواء باستخدام حواجز صناعية أمام محالهم أو باستغلال الرصيف في عرض بضائعهم وكذلك مرتادي الشارع الذين يقومون بالركن المخالف.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

مطالبة بكثيف الحملات المرورية

مطالبًّا إدارة مرور الإسماعيلية بتكثيف الحملات المرورية بالشوارع التجارية الرئيسية لتحقيق السيولة المرورية بها.

مشددًا على ضرورة تعاون أصحاب المحال مع الوحدة المحلية في تحسين مستوى النظافة بالشارع وعدم إلقائهم المخلفات والأكياس والكرتون في الشارع وتخصيص أوقات لجمع المخلفات بواسطة سيارات الحي.

وخلال تفقده حديقة الأندلس والتي قام الحي بتطويرها بالجهود الذاتية، أكد أن الحديقة تمثل متنفسًا أخضر متميزًا لأبناء الحي والمحافظة بأكملها، لذا وجب الحفاظ عليها، مشددًا على عدم استغلال المسطح الأخضر بأي شكل من أشكال التعدي ورفع الكراسي المخالفة فورًا والتنبيه بعدم إعادتها؛ حفاظًا على المظهر الجمالي للحديقة.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

وحرص "أكرم" على الالتقاء بعدد من المواطنين، والاستماع لمطالبهم واقتراحاتهم بشأن كافة الخدمات المقدمة لهم من الجهاز التنفيذي لمحافظة الإسماعيلية.

مؤكدًا أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل على توفير كافة الخدمات للمواطنين، وسرعة الاستجابة لشكواهم وإزالة أسبابها، داعيًا المواطنين بالتكاتف مع الجهاز التنفيذي للمحافظة والعمل كفريق واحد للحفاظ على الطابع المميز لعروس القناة.

رافق محافظ الإسماعيلية خلال جولته، العميد أحمد عبد العال مدير إدارة مرور الإسماعيلية والمهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان مدينة الإسماعيلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.