الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

استرداد 88 فدانا من أراضي الدولة خلال حملة مكبرة بالإسماعيلية (صور)

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

تابع اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، الجهود المستمرة للوحدات المحلية في استرداد أراضي الدولة وإزالة كافة أشكال التعديات، حيث قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فايد بحملة مكبرة بقرية سرابيوم.

حملة مكبرة لرفع المخلفات بالقنطرة غرب الإسماعيلية (صور)

ضبط تشكيل عصابى يدير مصنعا للحشيش بالإسماعيلية

 

 

إزالة أسوار مخالفة 

وأسفرت الحملة  عن إزالة أسوار بمساحة إجمالية بلغت ٨٧٠٠ متر طولي ومباني مكتملة وغير مكتملة على مساحة ٨٨ فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة (ولاية هيئة تعمير الصحراء).

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

وأوضح محمد علي رئيس مركز ومدينة فايد في الإسماعيلية، أن الوحدة المحلية قامت بتنفيذ الإزالة بالكامل ضمن موجة الإزالات الجارية التي تستهدف القضاء على التعديات ومخالفات البناء من جذورها واسترداد كامل حقوق الدولة. 

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

استمرار الحملات لاسترداد أراضي الدولة 

 

وأكد اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، أن حملات الإزالة بكافة المراكز والمدن والأحياء مستمرة بكل حزم، ولن يُسمح بأي محاولات جديدة للتعدي على أملاك الدولة، مشددًا على أن ما تم استرداده لن يُترك مرة أخرى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

مشيرًا أن هناك متابعة يومية من غرفة العمليات بالمحافظة، لتنفيذ قرارات الإزالة على الطبيعة واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين والمتعدِّين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استرداد اراضي الدولة أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية الأجهزة التنفيذية الأراضي المملوكة للدولة التعديات القيادة السياسية اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية حملة مكبرة بالإسماعيلية رئيس مركز ومدينة فايد قرية سرابيوم

مواد متعلقة

ضبط تشكيل عصابى يدير مصنعا للحشيش بالإسماعيلية

لجنة استشارية بمديرية العمل بالإسماعيلية تبحث سبل حماية العمالة غير المنتظمة

حملة مكبرة لرفع المخلفات بالقنطرة غرب الإسماعيلية (صور)

الإسماعيلية تحتفل بافتتاح المتحف المصري الكبير، الأهالي يتابعون البث والأطفال يرفعون الأعلام (صور)

الأكثر قراءة

قبل فتح أبوابه للزائرين، أسعار ومواعيد ورابط حجز تذاكر المتحف المصري الكبير

انتظام حركة القطارات بالإسكندرية

إصابة 5 أشخاص في تصادم ميكروباص وسيارة نقل على محور المحمودية بالإسكندرية

مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026

مواعيد مباريات بيراميدز في دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا

زغاريد وتكبيرات، فرحة زوار بيت الله الحرام بإعلان نتائج قرعة الحج بالدقهلية (فيديو)

مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026

قصة سمك أصحاب السبت في القرآن الكريم

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

حبس وغرامة، عقوبة إتلاف المنشآت المعدة للاستخدام في الانتخابات

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الكابوريا في سوق العبور

6 محظورات داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تجوز الصلاة على النبي أثناء اللعب على الهاتف؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

قصة سمك أصحاب السبت في القرآن الكريم

ما حكم الشرع فى إخفاء الزوجة راتبها الحقيقي عن زوجها؟ أزهري يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية