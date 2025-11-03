استرداد 88 فدانا من أراضي الدولة خلال حملة مكبرة بالإسماعيلية (صور)

تابع اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، الجهود المستمرة للوحدات المحلية في استرداد أراضي الدولة وإزالة كافة أشكال التعديات، حيث قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فايد بحملة مكبرة بقرية سرابيوم.

إزالة أسوار مخالفة

وأسفرت الحملة عن إزالة أسوار بمساحة إجمالية بلغت ٨٧٠٠ متر طولي ومباني مكتملة وغير مكتملة على مساحة ٨٨ فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة (ولاية هيئة تعمير الصحراء).

جانب من الحملة، فيتو

وأوضح محمد علي رئيس مركز ومدينة فايد في الإسماعيلية، أن الوحدة المحلية قامت بتنفيذ الإزالة بالكامل ضمن موجة الإزالات الجارية التي تستهدف القضاء على التعديات ومخالفات البناء من جذورها واسترداد كامل حقوق الدولة.

استمرار الحملات لاسترداد أراضي الدولة

وأكد اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، أن حملات الإزالة بكافة المراكز والمدن والأحياء مستمرة بكل حزم، ولن يُسمح بأي محاولات جديدة للتعدي على أملاك الدولة، مشددًا على أن ما تم استرداده لن يُترك مرة أخرى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

مشيرًا أن هناك متابعة يومية من غرفة العمليات بالمحافظة، لتنفيذ قرارات الإزالة على الطبيعة واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين والمتعدِّين.

