الجمعة 31 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الإسماعيلية يشيد بتكريم الآباء الملهمين لتنمية المجتمع وتعزيز القيم الأخلاقية النبيلة

تكريم الآباء الملهمين
تكريم الآباء الملهمين لتنمية المجتمع

أشاد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بجهود وزارة التضامن الاجتماعي في دعم النماذج ملهمة من الآباء وحرصهم على تكريم هؤلاء الآباء؛ من أجل تنمية المجتمع وتنمية المجتمع وتعزيز القيم الأخلاقية النبيلة وترسيخ قواعد وأسس التربية والتنشئة الاجتماعية السليمة.

أوبريت "السلام" يختتم مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الـ 25 (صور)

أكرم جلال واللبان وعمارة يكرمون الفرق المشاركة في مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية (صور)


تكريم الأب القدوة


وكانت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي كرمت الآباء الملهمين الذين يمثلون نماذج إيجابية في تربية الأبناء ودعم الأسرة المصرية، وذلك خلال الحفل الذى أقامته الوزارة.

 

تكريم الأب القدوة من محافظة الإسماعيلية لذوي الإعاقة 

وحظى محمد أحمد عطية أب من محافظة الإسماعيلية بتكريم ضمن فئة "أب قدوة لابن من ذوي الإعاقة"، حيث تم تكريمه تقديرًا لدوره الإنساني والتربوي في دعم أسرته وتقديم نموذج مشرف للأب المسؤول الذي يحتضن أبناءه بالحب والرعاية ويغرس فيهم قيم الصبر والعطاء.

وكانت الدكتورة مايا مرسي أعربت في كلمتها عن فخرها بوجودها تحت سقف وزارة "كتبت تاريخها المشرف لثمانية عقود"، مؤكدة أن الأب والأم عماد الأسرة المصرية، وأن تربيتهما المشتركة لأبنائهما تمثل أساس بناء المجتمع القوي أخلاقيًا ونفسيًا. 

وأشارت إلى أن مبادرة "الأب القدوة" تأتي إيمانًا بأهمية دور الأب كشريك أساسي في التربية، ومسؤول عن ترسيخ القيم الإيجابية لدى الأبناء جنبًا إلى جنب مع الأم. 

كما أكدت أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل من خلال المبادرة مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني لتحفيز الآباء للمشاركة الفاعلة في تنشئة أطفالهم تنشئة سليمة، مشيرة إلى أن الآباء الحقيقيين هم أبطال الحياة اليومية الذين يبذلون كل ما بوسعهم لتربية أبنائهم على الأخلاق والعلم وحب الوطن.

الأب القدوة ذوي الاعاقة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي محافظة الإسماعيلية الاسماعيلية

الجريدة الرسمية