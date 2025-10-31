محافظ الإسماعيلية يشيد بتكريم الآباء الملهمين لتنمية المجتمع وتعزيز القيم الأخلاقية النبيلة

أشاد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بجهود وزارة التضامن الاجتماعي في دعم النماذج ملهمة من الآباء وحرصهم على تكريم هؤلاء الآباء؛ من أجل تنمية المجتمع وتنمية المجتمع وتعزيز القيم الأخلاقية النبيلة وترسيخ قواعد وأسس التربية والتنشئة الاجتماعية السليمة.



تكريم الأب القدوة



وكانت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي كرمت الآباء الملهمين الذين يمثلون نماذج إيجابية في تربية الأبناء ودعم الأسرة المصرية، وذلك خلال الحفل الذى أقامته الوزارة.

تكريم الأب القدوة من محافظة الإسماعيلية لذوي الإعاقة

وحظى محمد أحمد عطية أب من محافظة الإسماعيلية بتكريم ضمن فئة "أب قدوة لابن من ذوي الإعاقة"، حيث تم تكريمه تقديرًا لدوره الإنساني والتربوي في دعم أسرته وتقديم نموذج مشرف للأب المسؤول الذي يحتضن أبناءه بالحب والرعاية ويغرس فيهم قيم الصبر والعطاء.

وكانت الدكتورة مايا مرسي أعربت في كلمتها عن فخرها بوجودها تحت سقف وزارة "كتبت تاريخها المشرف لثمانية عقود"، مؤكدة أن الأب والأم عماد الأسرة المصرية، وأن تربيتهما المشتركة لأبنائهما تمثل أساس بناء المجتمع القوي أخلاقيًا ونفسيًا.

وأشارت إلى أن مبادرة "الأب القدوة" تأتي إيمانًا بأهمية دور الأب كشريك أساسي في التربية، ومسؤول عن ترسيخ القيم الإيجابية لدى الأبناء جنبًا إلى جنب مع الأم.

كما أكدت أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل من خلال المبادرة مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني لتحفيز الآباء للمشاركة الفاعلة في تنشئة أطفالهم تنشئة سليمة، مشيرة إلى أن الآباء الحقيقيين هم أبطال الحياة اليومية الذين يبذلون كل ما بوسعهم لتربية أبنائهم على الأخلاق والعلم وحب الوطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.