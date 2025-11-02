حملة مكبرة لرفع المخلفات بالقنطرة غرب الإسماعيلية (صور)

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب في محافظة الإسماعيلية، حملة نظافة مكبرة، وذلك بمشاركة الوحدات المحلية لقرى الرياح، وأبوخليفة، وأبوطفيلة، والنصر، والمدينة، والبياضية.

الهدف من الحملة

وتهدف حملة النظافة المكبرة إلى القضاء على مقالب القمامة العشوائية والتى تتسبب في انتشار الكلاب الضالة، وتهدد حياة المواطنين والأطفال، بالإضافة إلى أنها تتسبب في انتشار القوارض والباعوض.

جانب من الحملة، فيتو

الأماكن المستهدفة من الحملة

شملت الحملة رفع مقالب القمامة وتراكمات المخلفات بعدة مواقع داخل المدينة، من بينها: غرب شارع المعاهدة، ومنطقة البناهوة الجديدة، وأمام مدرسة أبوبكر الصديق، ومساكن الجندي، وعدد من مناطق المدينة.

جانب من الحملة، فيتو

تسوية الطرق ورفع الأتربة

بالإضافة لتسوية الطرق ورفع الأتربة والمخلفات في إطار خطة الوحدة المحلية لرفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين المظهر الجمالي للمدينة والقرى التابعة.

وتواصل الوحدة المحلية جهودها اليومية للحفاظ على بيئة نظيفة وصحية لخدمة المواطنين.

ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتكثيف أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة والمخلفات بجميع مراكز وأحياء المحافظة.

