وكيلة الصحة بالإسماعيلية تتابع توفير الأدوية بالوحدات الصحية

تابعت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، تواجد مخزون الأدوية بكافة الوحدات الصحية بمراكز المحافظة، ورصد الأصناف الدوائية غير الموجودة للعمل على سرعة جلبها من هيئة الشراء الموحد.

جولة تفقدية بوحدة طب أسرة القنطرة شرق

أجرت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، جولة تفقدية لوحدة طب أسرة السلام، التابعة لإدارة القنطرة شرق الصحية، يرافقها الدكتورة هبة جودة مدير إدارة الرعاية الأساسية، الدكتورة داليا نور الدين مدير إدارة الطب العلاجى، وفوزية عبد الله مدير إدارة التمريض وفريق إشراف مديرية الصحة؛ للوقوف على انتظام سير العمل ومتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

جانب من الجولة، فيتو

تفقد أقسام الوحدات المختلفة

وشملت الجولة تفقد أقسام الوحدة المختلفة، منها عيادة تنمية الأسرة ومتابعة الحوامل، وأشادت بجهود الفريق الطبي وارتفاع معدل التردد وصرف الوسائل طويلة المدى،وتكثيف التوعية للسيدات برسائل صحية حول تشجيع الولادة الطبيعية الآمنة والمباعدة بين الولادات، وذلك تطبيقًا لمحاور مبادرة الألف يوم الذهبية والخطة العاجلة لتحسين الخصائص السكانية.

جانب من الجولة، فيتو

تفقد المعامل

واستكملت وكيل وزارة الصحة بتفقد أقسام المعمل وتابعت إنتظام فحص عينات المدارس، ثم الصيدلية، واطمأنت على توافر مخزون كاف من الأدوية،ووجهت باستعجال بعض أصناف نواقص الأدوية مع هيئة الشراء الموحد.

جانب من الجولة، فيتو

متابعة معدلات التردد على العيادات

كما تابعت معدل التردد بعيادة الأسنان وتوافر المستلزمات ونوع التداخلات التى تٌجرى داخل العيادة واتباع معايير مكافحة العدوى،واطلعت على معدل تردد المواطنين واقبالهم على الكشف بمبادرة 100 مليون صحة من خلال الفريق الثابت بالوحدة.

وأكدت وكيل وزارة الصحة على استمرار الرقابة والمتابعة على المستشفيات والوحدات الصحية للوقوف على مدى انضباط الأطباء وفرق التمريض ومستوى الرعاية الصحية المقدمة.

ويأتي ذلك فى إطار المتابعة المستمرة للمنظومة الصحية، وفق توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتكليفات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالمرور الميداني على المنشآت الصحية بهدف متابعة سير العمل ميدانيًا، والوقوف على مستوى جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

