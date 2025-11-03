الإثنين 03 نوفمبر 2025
انطلاق العام الدراسي بالمركز الثقافي الإسلامي بالإسماعيلية (بث مباشر)

جانب من الفاعليات،
أجرت "فيتو" قبل قليل بثا مباشرًا لمتابعة انطلاق العام الدراسي الجديد بالمركز الثقافي الإسلامي، التابع لمديرية أوقاف  الإسماعيلية
 

أبرز الحضور خلال انطلاق العام الدراسي

وذلك في حضور الشيخ عبد الخالق عطيفي وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، وفضيلة  الدكتور محمد فاضل عميد المركز، وفضيلة الشيخ السيد عطية مدير المركز.
 

أهداف المركز الثقافى الإسلامي  

 

وشهدت فعاليات اليوم الأول للدراسة بالمركز الثقافي الإسلامي في محافظة الإسماعيلية، إقبالًا من الدارسين الملتحقين للدراسة بالفرقة الأولى وكذا بدء الدراسة للفرقة الثانية، حيث بدأت المحاضرات بجلسة تمهيدية عن أهداف إنشاء المركز، والمواد التي من المقرر دراستها والتي ألقاها  الدكتور أحمد فاضل أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر وعميد المركز، والتي أكد خلالها على أن التحديات التي تواجه الإسلام تتطلب بذل المزيد من الجهد لتصحيح المفاهيم وبخاصة فيما يتعلق  بالأحكام الشرعية، وكذا النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة مع ربطها بالأحداث المعاصرة، والرد على الشبهات والاباطيل وما يقوم البعض من إثارته  حول التشكيك في النصوص القرآنية والأحاديث. 

نشر العلم الديني والثقافة الإسلامية الوسطية  

ولفت إلى أن المركز الإسلامي بالإسماعيلية، حريص على نشر وتعليم وسطية الإسلام وذلك بهدف إعداد جيلا من الخطباء والأئمة والواعظات الذين يستطيعون تصحيح مفاهيم الناس ونشر الثقافة الإسلامية الوسطية والرد على الشبهات وكذا قطع كل الشكوك التي يحاول البعض إثارتها في عقول الناس.   

دراسة مواد أصول التطرف  

 

كما أكد فضيلة الشيخ السيد عطية مدير المركز، على أن المعهد يهدف إلى نشر الفكر الوسطي للإسلام وتصحيح المفاهيم الخاطئة ومجابهة التطرف، وذلك من خلال تخريج دفعات من الواعظات، وخطباء المكافأة، من خلال إتاحة الفرصة للدارسين بدراسة عدد من المواد الشرعية ومواد اللغة العربية، والقرآن الكريم وعلومه، بالإضافة إلى مادتي أصول التطرف، والأحوال الشخصية الخاصة بالزواج والطلاق.
 

 

