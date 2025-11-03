الإثنين 03 نوفمبر 2025
ضبط تشكيل عصابى يدير مصنعا للحشيش بالإسماعيلية

جانب من الحملة الأمنية
جانب من الحملة الأمنية التي قامت بضبط المتهمين، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، من ضبط 3 عناصر إجرامية تخصصت في تصنيع المواد المخدرة بمركز ومدينة فايد وبحوزتهم كميات من مخدر الحشيش وأسلحة نارية.  

حملة مكبرة لرفع المخلفات بالقنطرة غرب الإسماعيلية (صور)

لجنة استشارية بمديرية العمل بالإسماعيلية تبحث سبل حماية العمالة غير المنتظمة

رصد نشاط لتشكيل عصابي

وكانت قد وردت معلومات أكدتها التحريات للأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية بفيد بوجود نشاط لتشكيل عصابي مكون من 3 أفراد تخصص في توزيع والاتجار في المواد المخدرة. 

 

توجيهات بإعداد مأمورية للضبط  


وعلى الفور وجه اللواء أحمد عليان مدير مباحث مديرية أمن الإسماعيلية، بتشكيل مأمورية عاجلة برئاسة المقدم محمد هشام مفتش المباحث وضمت كل من الرائد محمود مأمون رئيس مباحث فايد، وكل من النقيبين مصطفي حرب، وعبدالله صقر لسرعة ضبط تلك العناصر الوارد في حقهم تلك المعلومات، من خلال التقصي والرصد. 

 

ضبط كميات هائلة من المخدرات والاسلخة النارية 

 

ونجحت المأمورية في 3 عناصر اجرامية وبحوزتهم  1000 كيس حشيش داخل مصنع لتصنيع وتدوير مخدر الحشيش، وسلاح ناري "بندقية خرطوش" وعدد من الطلقات النارية ومبلغ مالي وهاتف محمول وسيارة ربع نقل. 

 

 

