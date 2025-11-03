ضبط تشكيل عصابى يدير مصنعا للحشيش بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، من ضبط 3 عناصر إجرامية تخصصت في تصنيع المواد المخدرة بمركز ومدينة فايد وبحوزتهم كميات من مخدر الحشيش وأسلحة نارية.

رصد نشاط لتشكيل عصابي

وكانت قد وردت معلومات أكدتها التحريات للأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية بفيد بوجود نشاط لتشكيل عصابي مكون من 3 أفراد تخصص في توزيع والاتجار في المواد المخدرة.

توجيهات بإعداد مأمورية للضبط



وعلى الفور وجه اللواء أحمد عليان مدير مباحث مديرية أمن الإسماعيلية، بتشكيل مأمورية عاجلة برئاسة المقدم محمد هشام مفتش المباحث وضمت كل من الرائد محمود مأمون رئيس مباحث فايد، وكل من النقيبين مصطفي حرب، وعبدالله صقر لسرعة ضبط تلك العناصر الوارد في حقهم تلك المعلومات، من خلال التقصي والرصد.

ضبط كميات هائلة من المخدرات والاسلخة النارية

ونجحت المأمورية في 3 عناصر اجرامية وبحوزتهم 1000 كيس حشيش داخل مصنع لتصنيع وتدوير مخدر الحشيش، وسلاح ناري "بندقية خرطوش" وعدد من الطلقات النارية ومبلغ مالي وهاتف محمول وسيارة ربع نقل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.