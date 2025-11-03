الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رابطة الأندية تخطر وزير الرياضة: تأجيل مباراتي بيراميدز خطر على الدوري

أحمد دياب، فيتو
أحمد دياب، فيتو

الدوري الممتاز، قال الإعلامي خالد الغندور، إن حدث تواصل بين الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، من أجل حل أزمة منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان والذي يستعد للمشاركة في كأس العرب ديسمبر المقبل بقطر.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، دياب أبلغ وزير الرياضة، بأن تأجيل مباراتي بيراميدز في الدوري يومي ٣ و٦ ديسمبر المقبل، من أجل ضم اللاعبين لمنتخب مصر الثاني سيهدد موعد نهاية الدوري الممتاز.

تأجيل مباراتي بيراميدز خطر على الدوري

وتابع الغندور: دياب قال لوزير الرياضة إن تأجيل المباراتين سيترتب عليه انتهاء الدوري يوليو وأغسطس ٢٠٢٦، لأن الأندية المشاركة في أفريقيا مع ضغط المباريات المحلية والأفريقية ستطلب التأجيل أسوة بما حدث حال التأجيل لبيراميدز.

واختتم، وزير الرياضة ما زال يبحث عن حلول للأزمة خاصة مع اتصالات حلمي طولان وتأكيداته على أن المنتخب لن يحقق الهدف المطلوب منه في كأس العرب في حالة عدم ضم اللاعبين المحددين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الممتاز رابطة الأندية منتخب مصر الثاني حلمي طولان وزير الرياضة بيراميدز

مواد متعلقة

حقيقة رغبة الأهلي في ضم الإيفواري إبراهيم دياباتي

بعثة بيراميدز تغادر مطار القاهرة إلى الإمارات للمشاركة في السوبر المصري (صور)

حكام مباريات الثلاثاء في الدوري الممتاز

رابطة الأندية تكشف حقيقة تأجيل مباريات الدوري المصري

الأكثر قراءة

تبدأ الرابعة فجرا وتنتهي في التاسعة صباحا، تحذير من هذه الظاهرة الجوية غدا

الدوري الإنجليزي، سندرلاند يتأخر أمام إيفرتون بهدف في الشوط الأول

انتظام حركة القطارات بالإسكندرية

سعر القصدير في البورصات العالمية

إعلام عبري: واشنطن تخشى انهيار اتفاق غزة بسبب حوادث بمناطق سيطرة جيش الاحتلال

وكيل التموين بالإسكندرية يقود حملة على الأسواق والمحلات التجارية المخابز البلدية

تكاثر السحب الرعدية على هذه المناطق غدا الثلاثاء

محافظ الجيزة يجوب شوارع الوراق وإمبابة ليلًا ويوجه إنذارًا لنائب رئيس هيئة النظافة

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

حبس وغرامة، عقوبة إتلاف المنشآت المعدة للاستخدام في الانتخابات

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم تناول الدواء في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

ماذا كان يفعل الرسول قبل صلاة الفجر؟

أستاذ فقه: إكرام السياح واجب شرعي ودليل على الإيمان الصادق (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية