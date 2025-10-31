تغريم الأهلي والزمالك وإيقاف جماهيرهما، أبرز عقوبات الجولة 12 بالدوري الممتاز

الدوري الممتاز، أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الثانية عشر من المرحلة الأولى، وذلك طبقًا للائحة مسابقة الدوري الممتاز“دوري nile” ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة لموسم 2025-2026.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:



حرس الحدود وغزل المحلة

إيقاف محمد حمدي زكي علي، لاعب فريق حرس الحدود، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف موري توريه، لاعب فريق غزل المحلة، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة مودرن سبورت والمقاولون العرب

إيقاف طارق محمد سيد أحمد، لاعب فريق مودرن سبورت، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك للطرد لمنع فرصة محققة.

إيقاف شارلز باساي، لاعب فريق المقاولون العرب، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

إيقاف نادر هشام هزاع غريب، لاعب فريق المقاولون العرب، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

توقيع غرامة مالية على فريق المقاولون العرب قيمتها 50000 جنيه، وذلك بسبب حصول اللاعبين على عدد ستة بطاقات في نفس المباراة.

مباراة فاركو والإسماعيلي

إيقاف السيد عبدالله مدرب فريق الإسماعيلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه وذلك بسبب الطرد.

مباراة طلائع الجيش وزد أف سي

إيقاف إسماعيل أجورو، لاعب فريق طلائع الجيش، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك للطرد لحصوله على الإنذار الثالث.

توقيع غرامة مالية على فريق زد أف سي قيمتها 20 ألف جنيه، وذلك بسبب عدم تسليم بطاقات التعارف للحكم، وقائمة بداية المباراة قبل 75 دقيقة من موعد انطلاق المباراة.

سموحة والجونة

إيقاف صامويل أمادي، لاعب فريق سموحة، ثلاث مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب الاعتداء على لاعب من الفريق المنافس أثناء كرة مشتركة أو بدون كرة.

مباراة الزمالك والبنك الأهلي، فيتو

الاتحاد السكندري ووادي دجلة

إيقاف مصطفى إبراهيم محمد عبد الواحد، لاعب فريق الاتحاد السكندري، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث كما سيتم إيقافه مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك بسبب الطرد للعب العنيف.

إيقاف إسلام عادل حامد صالح، لاعب فريق وادي دجلة، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

توقيع غرامة مالية على فريق وادي دجلة قيمتها 50000 جنيه، وذلك بسبب حصول اللاعبين على عدد ستة بطاقات في نفس المباراة.

مباراة بتروجيت والأهلي

إيقاف محمد علي عثمان علي، لاعب فريق بتروجيت، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

توقيع غرامة مالية على فريق بتروجيت قيمتها 50000 جنيه وذلك بسبب حصول اللاعبين على عدد ستة بطاقات في نفس المباراة.

منع المتواجدين في المقصورة من جماهير النادي الأهلي، من حضور مباراتين وتوقيع غرامة مالية على الفريق قيمتها 200 ألف جنيه، وذلك بسبب السباب الجماعي من الجماهير لحكم المباراة ورمي زجاجات باتجاه حكم المباراة.

مباراة البنك الأهلي والزمالك

منع المتواجدين من جماهير الزمالك من حضور مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية على الفريق قيمتها 150 ألف جنيه، وذلك بسبب السباب الجماعي من الجماهير ضد حكم المباراة.

إنذار المدير الفني للزمالك وتوقيع غرامة مالية على النادي قيمتها 20 ألف جنيه، وذلك بسبب تغيب المدير الفني عن المؤتمر الصحفي عقب المباراة.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري nile لموسم 2025-2026، الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.