مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العرب بقطر

منتخب مصر المشارك
منتخب مصر المشارك في كأس العرب، فيتو

يستعد منتخب مصر الثاني للمشاركة في بطولة كأس العرب 2025 بدولة قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وكشفت اللجنة المنظمة للبطولة في وقت سابق عن مواعيد مباريات دور المجموعات للبطولة التي يشارك بها منتخب مصر بقيادة المدير الفني حلمي طولان

منتخب مصر يتواجد في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الأردن، الإمارات، والفائز من مواجهة موريتانيا والكويت. 

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العرب

وسيبدأ الفراعنة مشوارهم في البطولة بمواجهة المنتخب الموريتاني أو الكويتي يوم 2 ديسمبر 2025. ثم مع منتخب الإمارات يوم 6 ديسمبر 2025، على أن يختتم مبارياته في دور المجموعات أمام منتخب الأردن يوم 9 ديسمبر 2025.

ويأمل المنتخب المصري في تحقيق انطلاقة قوية تعزز حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية، خاصة أن المجموعة تضم منافسين بارزين يمتلكون خبرة في البطولات العربية والقارية

 

