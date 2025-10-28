الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رابطة الأندية تكشف حقيقة تأجيل مباريات الدوري المصري

منتخب مصر المشارك
منتخب مصر المشارك في كأس العرب، فيتو

الدوري المصري، أكد ثروت سويلم، المتحدث الرسمي لـ رابطة الأندية المصرية، أن الرابطة لم تتلقى أي خطابات من اتحاد الكرة، بشأن خطة استعداد منتخب مصر المشارك في كأس العرب بقطر.

اتحاد الكرة لم يخاطبنا لتأجيل مباريات فى الدوري

وقال سويلم، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة  " cbc":" لم نتلقى أي خطط من اتحاد الكرة بشأن استعدادات منتخب مصر الثاني، ومنذ بداية المنتخب واتقال أنه سيشارك في كأس العرب، ولم يتم التطرق لأي تأجيلات ".

ثروت سويلم، فيتو
ثروت سويلم، فيتو

تأجيل أي مباريات في الدوري المصري مستحيل 

وتابع:" تم التاكيد أن منتخب مصر الثاني، لن يؤثر على مواعيد مباريات الدوري المصري، وبرنامج المنتخب بعيد عن أي توقفات منذ تكوينه".

وواصل:" مستحيل تأجيل مباريات في الدوري المصري، لأنه تم الإعلان عن جدول البطولة وفي البداية تم إلغاء الهبوط، ولذلك أصبح هناك مباريات كثيرة وضغط، وسيكون من الصعب التأجيل".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري المصري رابطة الأندية المصرية ثروت سويلم اتحاد الكرة كأس العرب منتخب مصر المشارك في كأس العرب

مواد متعلقة

هاني أبوريدة: هناك تنسيق كامل بين منتخب مصر وبيراميدز لحل أزمة كأس العرب

منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواجه الجزائر في مباراتين وديتين

مواعيد فيفا وكاف ورابطة الأندية، أزمات تهدد منتخب مصر المشارك في كأس العرب

منتخب مصر المشارك في كأس العرب يكتسح البحرين برباعية نظيفة وديا

الأكثر قراءة

شاهد، أهداف مباراة النصر والاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين

نابولي يخطف فوزا ثمينا من ليتشي وينفرد بصدارة الدوري الإيطالي

تشمل 162 قيادة، وزيرة التنمية المحلية تعتمد الحركة السنوية للمحليات

أقوى إعصار في تاريخ المحيط الأطلسي، ميليسا يضرب جامايكا بلا رحمة (فيديو)

رابطة الأندية تكشف حقيقة تأجيل مباريات الدوري المصري

غدا، اجتماع الفيدرالي الأمريكي لحسم مصير أسعار الفائدة للمرة السابعة في 2025

تعادل نابولي وليتشي سلبيا في الشوط الأول بالدوري الإيطالي

تفسير حلم توزيع التمر في المنام وعلاقته بزوال الأزمات والمشاكل

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

تبدأ بـ 12.6 جنيه، أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

حالات قبول دعاوى الطلاق بمحكمة الأسرة ورفض دعوى الخلع

مخالفات مرورية تمنع صاحبها من القيادة 3 أشهر، وهذه طرق الاستعلام عنها أون لاين

المزيد

انفوجراف

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم توزيع التمر في المنام وعلاقته بزوال الأزمات والمشاكل

أبرز مؤلفات العلماء المسلمين عن الآثار والحضارة المصرية القديمة (فيديو)

قانون صيانة الإنسان، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 166 من سورة النساء (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية