رابطة الأندية تكشف حقيقة تأجيل مباريات الدوري المصري

الدوري المصري، أكد ثروت سويلم، المتحدث الرسمي لـ رابطة الأندية المصرية، أن الرابطة لم تتلقى أي خطابات من اتحاد الكرة، بشأن خطة استعداد منتخب مصر المشارك في كأس العرب بقطر.

اتحاد الكرة لم يخاطبنا لتأجيل مباريات فى الدوري

وقال سويلم، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة " cbc":" لم نتلقى أي خطط من اتحاد الكرة بشأن استعدادات منتخب مصر الثاني، ومنذ بداية المنتخب واتقال أنه سيشارك في كأس العرب، ولم يتم التطرق لأي تأجيلات ".

ثروت سويلم، فيتو

تأجيل أي مباريات في الدوري المصري مستحيل

وتابع:" تم التاكيد أن منتخب مصر الثاني، لن يؤثر على مواعيد مباريات الدوري المصري، وبرنامج المنتخب بعيد عن أي توقفات منذ تكوينه".

وواصل:" مستحيل تأجيل مباريات في الدوري المصري، لأنه تم الإعلان عن جدول البطولة وفي البداية تم إلغاء الهبوط، ولذلك أصبح هناك مباريات كثيرة وضغط، وسيكون من الصعب التأجيل".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.