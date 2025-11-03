الإثنين 03 نوفمبر 2025
حكام مباريات الثلاثاء في الدوري الممتاز

المقاولون العرب، فيتو

الدوري الممتاز، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكولومبي أوسكار رويز حكام مباريات غد الثلاثاء ضمن ختام الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الممتاز.

حكام وادي دجلة وحرس الحدود، فيتو

وادي دجلة ضد حرس الحدود 

تنطلق مباراة وادي دجلة أمام حرس الحدود في تمام الساعة 5:00 مساء، ويحتضنها استاد السلام.

مباراة وادي دجلة أمام حرس الحدود في الدوري الممتاز يديرها السيد منير حكما للساحة، ويعاونه كلا من محمد عاطف الزناري مساعد أول وأحمد كمال مساعد ثاني ومحمد كابو حكما رابعا وعمرو الشناوي حكما لتقنية الفيديو وأحمد حامد فهيم حكم مساعد لتقنية الفيديو.

حكام مباراة زد والبنك الأهلي، فيتو

زد ضد البنك الأهلي 

تنطلق مباراة زد أمام البنك الأهلي في تمام الساعة 8:00 مساء غد الثلاثاء، ويحتضنها ستاد القاهرة الدولي

مباراة زد أمام البنك الأهلي يديرها محمد العتباني حكما للساحة، ويعاونه كل من؛ علي علاء طلبة مساعد أول ومحمد ابورحاب مساعد ثاني وأحمد ناجي حكما رابعا وأحمد جابر حكما لتقنية الفيديو وأحمد جمال شاهين حكم مساعد لتقنية الفيديو.

حكام مباراة المقاولون وسموحة، فيتو

المقاولون ضد سموحة 

مباراة المقاولون أمام سموحة في تمام الساعة 8:00 مساء غد الثلاثاء، ويحتضنها ستاد المقاولون العرب

مباراة المقاولون ضد سموحة يديرها هيثم عثمان حكما للساحة، ويعاونه كل من؛ إسلام أبو العطا مساعد أول واحمد زيدان مساعد ثاني ومحمود رشدي حكما رابعا ومحمد ناصر عباس حكما لتقنية الفيديو ومصطفي مدحت حكم مساعد لتقنية الفيديو.

