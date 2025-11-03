أخبار الرياضة اليوم: مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.. الزمالك يلتقي المصري بالجولتين الثالثة والرابعة بالكونفدرالية.. بيراميدز بالقوة الضاربة في رحلة الإمارات

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي 2025-2026، في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا بمشاركة الأهلي وبيراميدز عن وقوع الأحمر في المجموعة الثانية.

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية الموسم الحالي 2025-2026، التي أجريت في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا عن وقوع الزمالك والمصري البورسعيدي في المجموعة الرابعة بالبطولة.

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة رحلة الفريق إلى الإمارات استعدادا لخوض بطولة السوبر المصري .

علّق ستيفن جيرارد، أسطورة ليفربول الإنجليزي، على عودة محمد صلاح إلى تألقه رفقة كتيبة آرني سلوت، بعدما سجل هدفه رقم 250 يوم السبت الماضي في الفوز أستون فيلا 2/ 1، ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2025/26، مساء يوم السبت الماضي.

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، أول اجتماعاته اليوم الإثنين بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة، عقب الفوز في الانتخابات الأخيرة والتي أقيمت الجمعة الماضية.

انتهت مباراة الغرافة القطري أمام الهلال السعودي بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب ثاني بن جاسم، ضمن مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

يستعد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم لحسم قائمة اللاعبين المنضمين لمعسكر الفريق في شهر نوفمبر الجاري، والذي يتخلله مشاركة الفراعنة في دورة الإمارات الودية الدولية، بمشاركة منتخبات الرأس الأخضر وأوزبكستان وإيران.

نهى منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، قبل قليل، مرانه الأخير قبل مواجهة نظيره منتخب هايتي غدا الثلاثاء، في الجولة الإفتتاحية لحساب المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما ، والتي تقام في ضيافة دولة قطر خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر الجاري.

كشف مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن التوصل لاتفاق لضم المهاجم الإيفواري إبراهيم دياباتي، لاعب فريق جايس السويدي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، القائمة التي ستسافر إلى الإمارات مساء اليوم، استعدادًا لخوض مباراة السوبر المحلي.

