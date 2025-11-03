أسطورة ليفربول: ابتسامة محمد صلاح أهم من الفوز على أستون فيلا

علّق ستيفن جيرارد، أسطورة ليفربول الإنجليزي، على عودة محمد صلاح إلى تألقه رفقة كتيبة آرني سلوت، بعدما سجل هدفه رقم 250 يوم السبت الماضي في الفوز أستون فيلا 2/ 1، ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2025/26، مساء يوم السبت الماضي.

وقال جيرارد في تصريحات نشرتها شبكة "ليفربول إيكو" الإنجليزية: "الأهم من ذلك الفوز هو أن أهم لاعبين في تشكيلة ليفربول، فان دايك ومحمد صلاح، عادا مبتسمين".

وأضاف: "فان دايك مبتسم بفضل شباكه النظيفة ودفاع الفريق ضد أستون فيلا، وسجل النجم محمد صلاح الهدف وهو مبتسم".

وواصل جيرارد تصريحاته: "هذان اللاعبان (محمد صلاح وفان دايك) أساسيان لهذا الفريق من أجل المضي قدمًا والتقدم نحو الأمام، لقد أكدنا قبل أيام أن يكونا هما أول من يأخذان بيد الفريق إلى الأمام، وفعلا ذلك".

سلوت يؤكد غياب ثلاثي ليفربول ويوجه رسالة إلى أرنولد قبل مواجهة ريال مدريد

تحدث آرني سلوت مدرب ليفربول الإنجليزي، عن مواجهة فريقه أمام ريال مدريد التي تجمعهما غدا الثلاثاء، على ملعب "آنفيلد" في إطار مباريات مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي للمباراة أن فريمبونج وأليسون بيكر سيغيبا أمام ريال مدريد وأيضًا في مباراة الأحد أمام مانشستر سيتي ضمن الدوري الإنجليزي، قائلا: "أما ألكسندر إيزاك فلننتظر ونرى، ربما يشارك مع الفريق، لكنه لم يتدرب معه".

وبشأن مواجهة ترينت ألكسندر أرنولد كخصم كونه لاعبًا في ريال مدريد الآن، أكد سلوت: "لا يسعني إلا أن أخبركم عن مدى ترحيبي به، لديّ ذكريات رائعة مع اللاعب والإنسان، نائب قائدي، لا أملك سوى ذكريات رائعة له بقميص ليفربول، سيحظى بترحيب حار مني، لكن دعونا نرى رد فعل جماهيرنا، لا أعرف، ترحيب حار مني، هذا مؤكد".

وعن مواجهات ليفربول القوية أولًا أمام ريال مدريد ثم مانشستر سيتي، قال سلوت: "لا، مباراة الأحد ليست في حساباتي عند اختيار التشكيل، أمامنا بضعة أيام بين المباراتين، بينما في فترات أخرى يكون لدينا فقط يومان بين المباريات، مثل الآن".

وأضاف: "لكن هذه المرة، ولأول مرة هذا الموسم، سيكون الوضع متساويًا بيننا وبين الخصم من حيث عدد أيام الراحة لذلك، تشكيل الغد لن يكون له أي علاقة بمباراة الأحد".

وعن جماهير ليفربول، قال سلوت: "أدعوهم للحضور غدًا كما فعلوا يوم السبت، لقد قدّموا دعمًا كبيرًا، وغدًا نواجه فريقًا يمرّ بفترة رائعة، اللعب على أرضنا دائمًا ممتع، لأننا لم نلعب إلا مباريات خارج أرضنا تقريبًا، وقد أظهر آنفيلد أهميته يوم السبت".

وحول خصميه ريال مدريد ومانشستر سيتي، أفاد: "كل مباراة نخوضها تُعدّ اختبارًا حقيقيًا، ليس كالمباريات السابقة، فقد لعبنا المباراتين على أرضنا، لكننا نلعب خارج أرضنا ضد السيتي".

وأسترسل: "عانى ريال مدريد من إصابات كثيرة، والآن تحسنت الأمور، نحن فريق مختلف، وقد أجرى السيتي بعض التغييرات مثلنا، كل مباراة نخوضها الآن تُعدّ اختبارًا حقيقيًا لنرى أين نحن، كان ذلك قبل أسبوع، وقبل أسبوعين، وهذا هو الحال هذا الأسبوع".

وسُئل سلوت عن رأيه في تصريحات ستيفن جيرارد، وأجاب: "أجد صعوبة دائمًا في الرد على ما قاله شخص آخر، لن تكون هذه المرة الأولى في حياتي التي يغير فيها أحدهم كلمة أو كلمتين، لست متأكدًا مما قاله جيرارد، فهو من أشد مشجعي ليفربول".

الكشف عن حكم مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ليفربول في مشواره في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات دور المجموعات.

حكم مباراة ريال مدريد مع ليفربول

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعيين الحكم الروماني إشتفان كوفاتش لإدارة مباراة القمة بين ليفربول وريال مدريد يوم الثلاثاء المقبل في دوري أبطال أوروبا.

ويُعد كوفاتش من حكام النخبة في أوروبا، وسبق له إدارة مباريات كبرى في البطولة، ويُعرف بدقته وحسمه في اتخاذ القرارات داخل أرض الملعب.

موعد مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا

ويلتقي ريال مدريد مع ليفربول، يوم الثلاثاء المقبل 4 نوفمبر، في تمام العاشرة مساء بتوقيت مصر الحادية عشر بتوقيت السعودية، على ملعب أنفيلد، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ونجح ريال مدريد في تحقيق الفوز أمام فالنسيا برباعية في البروفة الأخيرة قبل لقاء ليفربول الثلاثاء المقبل.

أهداف مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا

وكان كيليان مبابي قد افتتح التسجيل لصالح ريال مدريد في الدقيقة 19 من ركلة جزاء، وفي الدقيقة 31 عزز الفرنسي بالهدف الثاني.

وفي الدقيقة 44 أحرز جود بيلينجهام هدف ريال مدريد الثالث بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، وفي الدقيقة 82 سجل كاريراس الهدف الرابع لريال مدريد.

وارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 30 في المركز الأول في ترتيب الدوري الإسباني بفارق 7 نقاط عن صاحب المركز الثاني فياريال، وتجمد رصيد فالنسيا عند النقطة 9 في المركز 18.

