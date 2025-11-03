دوري أبطال آسيا، الهلال يضرب الغرافة 2-1 على ملعبه ويتصدر المجموعة الثانية

دوري أبطال آسيا للنخبة، انتهت مباراة الغرافة القطري أمام الهلال السعودي بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب ثاني بن جاسم، ضمن مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

سجل هدف الهلال السعودي هدفه الأول عن طريق اللاعب سالم الدوسري في الدقيقة 9، ثم عزز تقدمه بهدف ثان عن طريق كايو سيزار في الدقيقة 67 من عمر اللقاء.

فيما سجل أيوب الأوي هدف الغرافة في الدقيقة 90.

أعلن الجهاز الفني لنادي الهلال السعودي، بقيادة سيموني إنزاجي، تشكيل الفريق لمواجهة الغرافة القطري، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

الغرافة القطري، فيتو

تشكيل الهلال الرسمي أمام الغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة

في حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: علي لاجامي، خاليدو كوليبالي، جواو كانسيلو، ثيو هيرنانديز، يوسف أكتشيشيك

خط الوسط: محمد كنو، روبن نيفيز، سالم الدوسري

وفي الهجوم: كايو سيزار وعبد الله الحمدان.

ونجح الإيطالي سيموني إنزاجي في إستغلال كتيبة النجوم في صفوف الزعيم بقيادة الأوروجوياني داروين نونيز، والبرازيلي فيليبي مالكوم دي أوليفيرا

الهلال يعتلي مجموعته بدوري أبطال آسيا

بهذا الفوز حصد الهلال السعودي الثلاث نقاط ليرتفع رصيده إلى 12 نقطة ارتقى بها لصدارة المجموعة الثانية، فيما تجمد رصيد الغرافة عند النقطة 3 في المركز التاسع

