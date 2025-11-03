جون إدوارد يعقد جلسات مع لاعبي الزمالك لتحفيزهم من أجل حصد لقب السوبر

حرص جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، على تحفيز لاعبي الفريق قبل انطلاق رحلة السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري.

وعقد إدوارد جلسات سريعة، فردية وجماعية، مع اللاعبين بحضور عبد الرحمن إسماعيل، مدير التعاقدات، للتأكيد على أهمية البطولة والمرحلة المقبلة للنادي وجماهيره.

ويترأس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المسافرة إلى الإمارات المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي.

‏ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم الخميس المقبل على ستاد آل نهيان في أبوظبي في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، عن القائمة التي ستسافر إلى الإمارات مساء اليوم، استعدادًا لخوض مباراة السوبر المحلي.

قائمة الزمالك للسوبر المصري

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد عواد - مهدي سليمان.

خط الدفاع: عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – صلاح مصدق – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط: أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود جهاد – سيف جعفر – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - عبد الله السعيد – أحمد حمدي - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم: عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

