أبو ريدة يحضر مباراة إيطاليا وقطر في افتتاح كأس العالم للناشئين (صور)

كأس العالم للناشئين، حضر المهندس هاني أبو ريدة رئيس المجلس الأعلى لكرة القدم فيفا وعضو المكتب التنفيذي "كاف" رئيس اتحاد الكرة المصري ضمن كبار الضيوف مباراة قطر وإيطاليا‬ بافتتاح بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما، المقامة بملاعب أسباير في العاصمة القطرية الدوحة.

انطلاق فعاليات كأس العالم للناشئين بقطر

انطلقت اليوم الإثنين، منافسات كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر الجاري، بمشاركة 48 منتخبا، يمثلون كل قارات العالم.

منتخب مصر ينهي استعداداته لمواجهة هايتي

أنهى منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، قبل قليل، مرانه الأخير قبل مواجهة نظيره منتخب هايتي غدا الثلاثاء، في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما، والتي تقام في ضيافة دولة قطر خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر الجاري.

مران منتخب مصر الذي أشرف عليه المدير الفني للفريق أحمد الكاس، بدأ بتدريبات الجري والإحماء، ثم بعض التدريبات البدنية الخفيفة، وأختتم ببعض التدريبات الخفيفة بالكرة.

حضر المران وليد درويش عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس بعثة الفريق، وعلاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة.

موعد مباراة مصر وهايتي

ويلتقي منتخب مصر للناشئين أمام هايتي يوم الثلاثاء المقبل، في افتتاح مباريات منتخب مصر في كأس العالم للناشئين بقطر.

القناة الناقلة لمباراة مصر وهايتي

وتنطلق صافرة مباراة منتخب مصر وهايتي في الثالثة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة الرابعة والنصف بتوقيت الدوحة، وتنقل على الهواء مباشرة عبر شاشة بي إن سبورت المفتوحة، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة.

يستضيف ملعب إسباير زون 5 مباراة منتخب مصر وهايتي.

