السوبر المصري يجبر حسام حسن على تأجيل إعلان قائمة المنتخب

يستعد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم لحسم قائمة اللاعبين المنضمين لمعسكر الفريق في شهر نوفمبر الجاري، والذي يتخلله مشاركة الفراعنة في دورة الإمارات الودية الدولية، بمشاركة منتخبات الرأس الأخضر وأوزبكستان وإيران.

وينطلق معسكر منتخب مصر في الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر الجاري بدولة الإمارات، التي تستضيف الدورة الودية الدولية في الفترة من 13 إلى 18 نوفمبر.

تأجيل إعلان قائمة منتخب مصر

وقرر الجهاز الفني بقيادة حسام حسن تأجيل إعلان قائمة منتخب مصر لمعسكر نوفمبر إلى ما بعد إنتهاء مباريات السوبر المصري في الإمارات في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري بالإمارات، على أن يعلن الجهاز الفني قائمة المنتخب عقب إنتهاء مباراة نهائي السوبر المصري، الذي يقام بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز والزمالك وسيراميكا، والتي تضم بين صفوف أغلب لاعبي منتخب الفراعنة إلى جانب السداسي المحترف في الخارج.

قرر حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، استدعاء 6 لاعبين محترفين للمشاركة في معسكر الفريق بأجندة نوفمبر الجاري، والذي يتخلله مشاركة الفراعنة في دورة الإمارات الودية الدولية بمشاركة منتخبات إيران وأوزبكستان والرأس الأخضر.

6 محترفين في قائمة منتخب مصر بدورة الإمارات

واللاعبون المحترفون الست الذين قرر حسام حسن استدعائهم لمعسكر نوفمبر هم: محمد صلاح (ليفربول) وعمر مرموش (مان سيتي) ومصطفى محمد (نانت) وحمدي فتحي (الوكرة) ورامي ربيعة (العين الإماراتي) وإبراهيم عادل (الجزيرة الإماراتي).

فيما تأكد غياب محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي نظرا لعدم اكتمال جاهزيته الفنية، حيث يخضع حاليا لعملية التأهيل قبل العودة إلى الملاعب خلال الأسابيع القليلة القادمة، بعد تعافيه من جراحة الرباط الصليبي.

