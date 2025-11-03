الإثنين 03 نوفمبر 2025
الكاس يلقي محاضرة فنية للاعبي منتخب الناشئين قبل مواجهة هايتي (صور)

أحمد الكاس يحاضر
أحمد الكاس يحاضر لاعبي منتخب الناشئين، فيتو

حرص أحمد الكاس المدير الفني لـ منتخب الناشئين تحت 17 عاما، على إلقاء محاضرة للاعبي المنتخب، اليوم الإثنين، قبل مواجهة هايتي في أولى مواجهات منتخبنا الوطني في دور المجموعات من بطولة كأس العالم.

وشرح أحمد الكاس في محاضرته للاعبين نقاط القوة والضعف لمنتخب هايتي، قبل لقاء الغد.

 

موعد مباراة مصر وهايتي

يلتقي منتخب مصر تحت 17 عاما هايتي غدا الثلاثاء، في افتتاح مباريات منتخب مصر في كأس العالم للناشئين بقطر.

ويلتقي منتخب الناشئين أمام هايتي غدا الثلاثاء المقبل، في افتتاح مباريات منتخب مصر في كأس العالم للناشئين بقطر.

وتنطلق صافرة مباراة مصر وهايتي في الثالثة والنصف مساء بتوقيت القاهرة الرابعة والنصف بتوقيت الدوحة.

ويستضيف ملعب أسباير زون 5 ملعب مباراة منتخب مصر وهايتي.

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وهايتي

وتنقل على الهواء مباشرة عبر شاشة بي إن سبورت المفتوحة، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة.

أبو ريدة يحفز لاعبي منتخب الناشئين

وحرص المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على حضور مران منتخب الناشئين تحت 17 عامًا قبل انطلاق بطولة كأس العالم.

وتحدث أبوريدة مع لاعبي منتخب الناشئين على أهمية المرحلة المقبلة، وضرورة بذل أقصى ما لديهم من أجل إسعاد الشعب المصري.

منتخب الناشئين يضم العديد من المواهب

وشدد أبوريدة في جلسته مع اللاعبين، على أن هذا الجيل يمتلك العديد من المواهب التي تستطيع تقديم أداء مشرف يليق باسم مصر.

منتخب مصر في كأس العالم للناشئين

ويرأس بعثة منتخب مصر للناشئين في قطر وليد درويش عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويضم الجهاز الفني كلا من: أحمد الكأس المدير الفني، محمد إبراهيم المدرب العام، أحمد فوزي مدرب حراس المرمى، عبد الرحمن عيسى معد بدني، سالم حنيش محلل أداء، محمد الصايغ المنسق الإعلامي، الدكتور عمرو طه رئيس الجهاز الطبي للمنتخب، ومحمد الشيشتاوي علاج طبيعي، ومحمد السيد تدليك، وشريف جمعة مسؤول المهمات.

منتخب الناشئين أحمد الكأس منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة كأس العالم للناشئين بقطر منتخب هايتي موعد مباراة مصر وهايتي ملعب اسباير زون 5 مباراة منتخب مصر وهايتي

