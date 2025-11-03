المتحف الكبير رمز للحضارة الإنسانية

في احتفال تاريخي مهيب افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي المعرض المصري الكبير الذي شاهده أكثر من مليار إنسان في أنحاء العالم، ليكون شاهدا علي حضارة مصر وتاريخها العريق الممتد عبر سبعة آلاف عام، وقد حرص رؤساء وملوك وممثلو 79 دولة عربية وأجنبية من أنحاء العالم علي حضور هذه المناسبة التاريخية ليشاهدوا علي الطبيعة محتويات هذا المعرض الكبير من تماثيل لملوك الفراعنة رمسيس الثاني وتوت عنخ آمون ونفرتيتي وأكثر من عشرة آلاف قطعة أثرية نادرة تعرض لأول مرة.



الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته كانا في استقبال ضيوف مصر عند مدخل المتحف للترحيب بهم، لحضورهم هذه المناسبة التاريخية ومشاركتهم في مشاهدة كنوز المتحف والآثار التي صنعها الأجداد الفراعنة منذ آلاف السنين، وتظل شاهدة علي تقدمهم في مختلف مجالات الفنون والعمارة والبناء والتحنيط والفلك والطب والهندسة.



وفي كلمته في افتتاح هذا الصرح الكبير قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن المتحف المصري الكبير صورة مجسمة تنم عن مسيرة شعب سكن أرض النيل منذ فجر التاريخ، فكان ولا يزال الإنسان المصري دؤوبا صبورا كريما بناءً للحضارات صانعا للمجد، معتزا بوطنه، حاملا راية المعرفة، ورسولا دائما للسلام، وظلت مصر علي امتداد الزمان واحة للإستقرار وبوتقة للثقافات المتنوعة وراعية للتراث الإنساني.



وكان العرض الفني والأوبرالي والموسيقي الذي قدمته الفرق الموسيقية والفنانون والفنانات المصريون متميزا أثار إعجاب الحاضرين، بالأداء المتميز والذي يتوافق مع هذه المناسبة التاريخية، ويعكس دور الفن المصري في مواكبة مثل هذه المناسبات القومية التاريخية، التي تظل شاهدة علي التاريخ المصري العظيم.



وكانت لفتة رائعة في هذه الإحتفالية إذاعة كلمة مسجلة للوزير الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، وصاحب فكرة إقامة هذا المتحف الكبير عبر فيها عن سعادته، وقال إنني كنت أعيش من أجل هذه اللحظة التي انتظرناها يوما بعد يوم حتي أراها كما نراها ماثلة أمامنا بهذا الجلال والبهاء.



وألقي الجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب كلمة قال فيها إن العناية بالإنسان أيا كانت جنسيته أو ديانته أو عقيدته هي أعظم هدية قدمتها حضارتنا للعالم..

كما ألقي الدكتور خالد العناني أول مصري ينتخب رئيسا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) كلمة قال فيها إن الأحلام الكبيرة لا تولد بين ليلة وضحاها، بل تبني برؤية واضحة وتترجم بتسخير الموارد، وتبني علي سنوات من الشغف والعزيمة والإصرار وبروح جماعية تؤمن بالحلم، وتعمل علي تحقيقه..

وأضاف أن هذه القيم كانت أبرز الدروس التي استخلصها خلال أكثر من ست سنوات من العمل في مشروع المتحف إلي جانب نخبة متميزة من الزميلات والزملاء، حيث شكلت هذه التجربة مصدر إلهام له، ورسمت ملامح رؤيته في حملته الإنتخابية لليونيسكو من أجل الشعوب.



وفي ختام الإحتفالية اصطحب الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة قرينته الضيوف في جولة في مختلف أقسام المتحف شاهدوا خلالها التماثيل التاريخية للفراعنة والقطع الأثرية النادرة التي تعرض لأول مرة.

ولاشك أن هذا المتحف الكبير ليس مجرد إنشاءات ضخمة أقيمت علي أحدث الطرز المعمارية العالمية في العصر الحديث فقط، ولكنه يعكس حضارة عظيمة أقامها الفراعنة منذ أكثر من سبعة آلاف عام، وتركوا وراءهم آثارا خالدة لا زلنا لم نكتشف بعضها حتي الآن، ونحاول التعرف علي أسرارها، وكيف توصلوا إلي علوم الفلك والطب والهندسة والطبيعة والجغرافيا وأجروا العمليات الجراحية الدقيقة كما كشفت ذلك المومياوات..

ويواصل الأثري الكبير الدكتور زاهي حواس أبحاثه المستمرة لكشف المزيد من أسرار الفراعنة، بالإضافة للبعثات الأثرية الأجنبية التي تزور مصر بين الحين والآخر للتنقيب عن هذه الآثار، وكشف المزيد من أسرارها.

