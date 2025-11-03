ضياء رشوان: المتحف المصري الكبير أيقونة معمارية وثقافية تجمع بين عبق الماضي وروح المستقبل

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس هيئة للاستعلامات، أن الإعلام الدولي اعتبر المتحف المصري الكبير، أيقونة معمارية وثقافية تجمع بين عبق الماضي وروح المستقبل، وأن المتحف لا يحمل فقط أبعادًا سياحية أو أثرية، بل رمزية حضارية وإنسانية؛ إذ عرض للمرة الأولى الكنز الكامل للفرعون "توت عنخ آمون"، أكثر من خمسة آلاف قطعة أثرية تم اكتشافها داخل مقبرته الأسطورية، في عرض أبهر العالم.

المواد المنشورة عن افتتاح المتحف المصري الكبير في وسائل الإعلام الدولية

ووفقًا لتقرير تحليلي صادر عن الهيئة، نشرت الصحف والمواقع الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية الكبرى، في أمريكا وأوروبا ودول الجوار وآسيا وأفريقيا والعالم العربي، قبيل وأثناء وعقب حفل الافتتاح، حوالي 705 مادة إعلامية متنوعة توزعت حسب النطاق الجغرافي التي تمثلها، إلى 63 مادة نشرها الإعلام الأمريكي بنسبة 9%، و254 مادة نشرها الإعلام الأوروبي، بنسبة 36%، وتعود تلك النسبة المرتفعة إلى الاهتمام الذي يوليه الإعلام الأوروبي، وبخاصة الفرنسي والبريطاني والألماني والإسباني لكل ما هو يتعلق بالسياحة والآثار في مصر بصفة عامة، وبافتتاح المتحف المصري الكبير بصفة خاصة، و44 مادة نشرتها وسائل إعلام دول الجوار، بنسبة 6%، و132 مادة نشرها الإعلام الآسيوي، وبخاصة الإعلام الياباني، باعتبارها الدولة المساهم الأجنبي الرئيسي في تمويل عملية إنشاء المتحف المصري الكبير، بنسبة 19%، و18 مادة نشرها الإعلام الأفريقي غالبيتها نقلا عن وكالات أوروبية، بنسبة 3%، و194 مادة نشرها الإعلام العربي وبخاصة السعودي والإماراتي بنسبة بلغت حوالي 28% من إجمالي المواد الإعلامية التي نشرها الإعلام الدولي عن افتتاح المتحف المصري الكبير خلال تلك الفترة.

وذكر التقرب إن تلك المواد نُشرت في وسائل إعلام في الولايات المتحدة وكندا من أمريكا الشمالية والبرازيل والأرجنتين وكولومبيا وكوبا من دول أمريكا اللاتينية، ودول: بريطانيا وفرنسا واسبانيا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وبلجيكا واليونان وقبرص وسويسرا وأوكرانيا.. وغيرها من أوروبا، ومن دول الجوار تركيا وإيران وإسرائيل، ومن آسيا دول: الصين والهند وباكستان وماليزيا واليابان وإندونيسيا وفيتنام وأستراليا وكوريا الجنوبية واليابان.. وغيرها، ومن أفريقيا نيجيريا وغانا وأثيوبيا وجنوب أفريقيا والسودان.. وغيرها، وفي معظم وسائل إعلام الدول العربية تقريبا بدون استثناء.

الحفل في 215 صحيفة وموقعًا عالميًا

بلغ عدد وسائل الإعلام الدولية الكبري ذات الأهمية والانتشار التي تناولت افتتاح المتحف المصري الكبير حوالي215 وسيلة إعلامية، منها: 25 وسائل إعلام أمريكية، بنسبة 12%، و68 وسيلة إعلامية أوروبية، بنسبة 32%، و24 وسيلة إعلامية من دول الجوار، بنسبة 11%، و56 وسيلة إعلامية أسيوية، بنسبة 26%، 10 وسائل من الإعلام الأفريقي، بنسبة 5%، و32 وسيلة إعلامية من العالم العربي بنسبة 15%، مع ملاحظة عدم تكرار الوسائل التي تناولت أكثر من مادة في تغطياتها.

