الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ندوة تعريفية بمبادرة "مشروعك" لدعم وتمكين الشباب والمرأة اقتصاديًا بالوادي الجديد

سكرتير عام محافظة
سكرتير عام محافظة الوادي الجديد والمحاضرين بالندوة، فيتو

 عقدت محافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الإثنين، ندوة تعريفية بمبادرة "مشروعك" بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، ونادية عزمي رئيس فرع المجلس القومي للمرأة، وممثلي بنكي مصر والأهلي، وذلك بالتعاون بين إدارة الاستثمار والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للسكان.

 

وتناولت فعاليات الندوة استعراض أهداف المبادرة في دعم وتمكين الشباب والمرأة اقتصاديًا، وتشجيعهم على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنمية المجتمعية.

وأكد سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، أنه جرى خلال الندوة التأكيد على مواصلة الجهود الميدانية من خلال الرائدات الريفيات والمتطوعين بالمجلس القومي للمرأة لتوعية المواطنين، ولا سيما في القرى الأكثر احتياجًا، بفرص ومزايا المبادرة وآليات الاستفادة منها.


تأتي الندوة تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، نحو تعزيز برامج التمكين الاقتصادي ودعم ثقافة العمل الحر بين الشباب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إقامة المشروعات الصغيرة الرائدات الريفيات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد المجلس القومى للسكان المشروعات الصغيرة والمتوسط تمكين الشباب والمرأة فرع المجلس القومي للمرأة لواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد محافظة الوادى الجديد

الأكثر قراءة

الدحيل يكتسح شباب أهلي دبي برباعية في دوري أبطال آسيا للنخبة

انتظام حركة القطارات بالإسكندرية

مواعيد مباريات بيراميدز في دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا

زغاريد وتكبيرات، فرحة زوار بيت الله الحرام بإعلان نتائج قرعة الحج بالدقهلية (فيديو)

إصابة 5 أشخاص في تصادم ميكروباص وسيارة نقل على محور المحمودية بالإسكندرية

قبل فتح أبوابه للزائرين، أسعار ومواعيد ورابط حجز تذاكر المتحف المصري الكبير

تشكيل الهلال السعودي أمام الغرافة في دوري أبطال آسيا

بالدليل من السنة النبوية، خطورة الغضب في الشريعة الإسلامية

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

حبس وغرامة، عقوبة إتلاف المنشآت المعدة للاستخدام في الانتخابات

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الكابوريا في سوق العبور

6 محظورات داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالدليل من السنة النبوية، خطورة الغضب في الشريعة الإسلامية

هل إيداع المال في البنك وأخذ أرباحه حلال؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل تجوز الصلاة على النبي أثناء اللعب على الهاتف؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية