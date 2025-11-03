ندوة تعريفية بمبادرة "مشروعك" لدعم وتمكين الشباب والمرأة اقتصاديًا بالوادي الجديد

عقدت محافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الإثنين، ندوة تعريفية بمبادرة "مشروعك" بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، ونادية عزمي رئيس فرع المجلس القومي للمرأة، وممثلي بنكي مصر والأهلي، وذلك بالتعاون بين إدارة الاستثمار والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للسكان.

وتناولت فعاليات الندوة استعراض أهداف المبادرة في دعم وتمكين الشباب والمرأة اقتصاديًا، وتشجيعهم على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنمية المجتمعية.

وأكد سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، أنه جرى خلال الندوة التأكيد على مواصلة الجهود الميدانية من خلال الرائدات الريفيات والمتطوعين بالمجلس القومي للمرأة لتوعية المواطنين، ولا سيما في القرى الأكثر احتياجًا، بفرص ومزايا المبادرة وآليات الاستفادة منها.



تأتي الندوة تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، نحو تعزيز برامج التمكين الاقتصادي ودعم ثقافة العمل الحر بين الشباب.

