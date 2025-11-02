تأييد سجن أم شهد "شريكة سفاح التجمع" 10 سنوات

قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من أم شهد شريكة سفاح التجمع على حكم سجنها 10 سنوات وأيدت الحكم السابق.

وكانت المحكمة قد أدانت المتهمة أم شهد بالاتجار بالبشر، وتسهيل الدعارة، واستغلال طفلتها القاصر في أعمال منافية للآداب، وهي الاتهامات التي نفاها الدفاع جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن الحكم قد شابه القصور والإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، وفق ما ورد في مذكرة الطعن.

جاء الطعن، المقيد برقم 5464 لسنة 95 قضائية، استنادًا إلى ما اعتبره الدفاع خروقات تمس جوهر الحكم، مشيرًا إلى أن التحقيقات قد أُجريت في غياب تمثيل قانوني حقيقي عن المتهمة، وأن المحكمة في أول درجة قامت بانتداب محامية لم تباشر دفاعًا فعليًا، بل ورد منها ما يُعد إخلالا بحق أم شهد في الدفاع.

