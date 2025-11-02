الأحد 02 نوفمبر 2025
حوادث

النيابة تصرح بدفن شاب وفتاة لقيا مصرعهما في حادث بكورنيش المقطم

حادث، فيتو
حادث، فيتو

صرحت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، بدفن شاب وفتاة، لقيا مصرعهما بعد تصادم سيارة ملاكي بالحاجز الخرساني على كورنيش المقطم.

وكشفت المعاينة أن السرعة الزائدة وراء وقوع الحادث.

وأضافت المعاينة، أن قائد السيارة فقد السيطرة على السيارة فانحرفت منه عن الطريق لتصطدم بالحاجز الخرساني، ما أسفر عن مصرعهما.

حادث كورنيش المقطم

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بوجود حادث تصادم على كورنيش المقطم بالقاهرة، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

بالفحص، تبين مصرع شاب يدعى “إياد” وفتاة تدعى “ليلى” فى حادث اصطدام سيارة ملاكي بالحاجز الخرساني، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتمكن رجال المرور من رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجريدة الرسمية