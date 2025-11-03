الحكم أصبح باتا، إجراءات تنفيذ غرامة 20 ألف جنيه على الشيخ محمد أبو بكر

أيدت محكمة النقض الحكم الصادر ضد الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب، برفض الطعن المقدم منه وتغريمه 20 ألف جنيه، في القضية التي اتُهم فيها بسب وقذف الإعلامية والفنانة ميار الببلاوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويترتب على حكم النقض الصادر أن الحكم أصبح نهائيًا وباتًا، مما يعني عدم جواز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية، لتصبح العقوبة واجبة التنفيذ فورًا، وتشمل سداد قيمة الغرامة المقررة، إضافة إلى المصاريف القضائية المترتبة على الدعوى.



تفاصيل الحكم

جاء في حيثيات المحكمة أن المتهم قام بنشر مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، تضمّن عبارات اعتبرتها المحكمة مسيئة للمجني عليها ميار الببلاوي، وتنطوي على وقائع من شأنها النيل من سمعتها وكرامتها، ما يشكل جريمة سب وقذف بطريق العلانية وفقًا لقانون العقوبات.

وأكدت المحكمة أن الطعن المقدم من المتهم لم يتضمن أسبابًا جوهرية تبرر نقض الحكم، ما دفعها إلى تأييد حكم الإدانة السابق وتغريمه 20 ألف جنيه.



إجراءات التنفيذ

وبموجب هذا الحكم، يتعين على الشيخ محمد أبو بكر سداد الغرامة المالية فورًا، أو تنفيذ العقوبة البديلة في حال عدم السداد وفقًا للإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية. كما يحق للمجني عليها – بعد صيرورة الحكم نهائيًا – اتخاذ الإجراءات المدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها نتيجة الواقعة.

خلفية القضية

تعود أحداث القضية إلى قيام الشيخ محمد أبو بكر بنشر مقطع مصور على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن عبارات اعتبرتها الإعلامية ميار الببلاوي سبًا وقذفًا في حقها، وهو ما دفعها إلى التقدم ببلاغ رسمي ضده.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات وأحالت المتهم للمحاكمة، والتي انتهت إلى إدانته وتغريمه 20 ألف جنيه، قبل أن يطعن على الحكم أمام محكمة النقض التي رفضت الطعن وأيدت الحكم بشكل نهائي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.