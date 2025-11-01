السبت 01 نوفمبر 2025
جامعة أسيوط: 5 مرشحين لمنصب عميد معهد جنوب مصر للأورام

أعلنت اللجنة المختصة بترشيح عمداء الكليات والمعاهد بجامعة أسيوط، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، عن القائمة المبدئية للمرشحين لشغل منصب عميد معهد جنوب مصر للأورام. 

أسماء المرشحين لمنصب عميد معهد جنوب مصر للأورام 

وأوضح رئيس جامعة أسيوط أن قائمة المرشحين للمنصب ضمت كلا من: الدكتور محمد أبوالمجد سالم محمود، الأستاذ بقسم جراحة الأورام، والقائم بأعمال عميد المعهد، والدكتور علي زيدان تهامي محمد، الأستاذ بقسم جراحة الأورام، والدكتور حسين فخري حزين متولي، الأستاذ بقسم جراحة الأورام، والدكتور عادل جمعة محمد جبر، الأستاذ ورئيس قسم طب الأورام وأمراض الدم السرطانية، والدكتورة أسماء محمد زهران عمر، الأستاذ ورئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية.

 

ويأتي إعلان القائمة المبدئية في إطار الإجراءات الرسمية التي تتبعها جامعة أسيوط لاختيار القيادات الأكاديمية، وفقًا للضوابط المنظمة والمعايير المعتمدة التي تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

وأشار الدكتور أحمد المنشاوي إلى أن إعلان القائمة المبدئية للمرشحين يأتي تأكيدًا لالتزام جامعة أسيوط بتطبيق أعلى معايير النزاهة والموضوعية في اختيار القيادات الأكاديمية، بما يضمن تولي الكفاءات العلمية والإدارية القادرة على الارتقاء بالمنظومة الجامعية ودعم رسالتها التعليمية والبحثية والمجتمعية.

وأضاف رئيس جامعة أسيوط أن معهد جنوب مصر للأورام يُعد من الصروح الطبية والعلمية الرائدة في صعيد مصر، لدوره المتميز في تقديم الرعاية المتخصصة لمرضى الأورام وتدريب الكوادر الطبية، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على دعم المعهد بكافة السبل الممكنة لتعزيز خدماته البحثية والعلاجية لصالح المرضى والمجتمع.

