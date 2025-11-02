الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أبو ريدة يحفز لاعبي منتخب الناشئين قبل انطلاق كأس العالم بقطر

أبو ريدة مع منتخب
أبو ريدة مع منتخب الناشئين، فيتو

منتخب الناشئين، حرص المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على حضور مران منتخب الناشئين تحت 17 عامًا قبل انطلاق بطولة كأس العالم.

وتحدث أبوريدة مع لاعبي منتخب الناشئين على أهمية المرحلة المقبلة، وضرورة بذل أقصى ما لديهم من أجل إسعاد الشعب المصري.

 

منتخب الناشئين يضم العديد من المواهب

وشدد أبوريدة في جلسته مع اللاعبين، على أن هذا الجيل يمتلك العديد من المواهب التي تستطيع تقديم أداء مشرف يليق باسم مصر.

موعد مباراة مصر وهايتي

ويلتقي منتخبنا الوطني أمام هايتي يوم الثلاثاء المقبل، في افتتاح مباريات منتخب مصر في كأس العالم للناشئين بقطر.

القناة الناقلة لمباراة مصر وهايتي

وتنطلق صافرة مباراة مصر وهايتي في الثالثة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة الرابعة والنصف بتوقيت الدوحة، وتنقل على الهواء مباشرة عبر شاشة بي إن سبورت المفتوحة، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة.

بيتضيف ملعب اسباير زون 5 ملعب مباراة منتخب مصر وهايتي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب الناشئين هاني ابوريده الاتحاد المصري لكرة القدم هايتى كأس العالم للناشئين بقطر مباراة مصر وهايتي

مواد متعلقة

حسام حسن يستدعي 6 محترفين لمعسكر منتخب مصر بأجندة نوفمبر

كأس العالم للناشئين، موعد مباراة منتخب مصر وهايتي والقناة الناقلة

منتخب مصر للناشئين يكتسح قطر 7-1 وديا استعدادا للمونديال

أحمد الكاس: جاهزون للمنافسة بقوة في بطولة كأس الخليج

الأكثر قراءة

إصابة خوان بيزيرا، الزمالك يحافظ علي تقدمه أمام طلائع الجيش بعد مرور نصف ساعة

السيسي يطالب بالبناء على نتائج قمة شرم الشيخ وإعادة إعمار غزة

الزمالك يكشف تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق قبل السوبر المصري

الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدي شاب على سيدة بالفيوم

رئيس ألمانيا مهنئا السيسي بافتتاح المتحف الكبير: يعكس عظمة تاريخكم ومكانة مصر الراسخة

أول تعليق من آداب القاهرة على اختراق موقعها الرسمي

قبل السوبر المصري، الزمالك يتخطى طلائع الجيش بثلاثية ويتقدم لوصافة الدوري الممتاز

تحت أنظار مصطفى محمد، تعادل سلبي بين نانت وميتز في الشوط الأول

خدمات

المزيد

كم سجل سعر كيلو السكر في السوق اليوم؟

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والبصل وارتفاع جديد في البطاطس

مؤبد وغرامة 5 ملايين، عقوبة سرقة الآثار وفقا للقانون

انخفاض يتجاوز الـ 30 جنيها وارتفاع يصل إلى 119، أسعار غريبة للسمك اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى يصبح تحديد جنس المولود محرمًا؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

من تفسير محمد سيد طنطاوي، معلومات عن سورة التكاثر وسبب نزولها

هل يجوز إجراء عمليات التجميل شرعًا؟ دار الإفتاء توضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية