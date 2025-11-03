الإثنين 03 نوفمبر 2025
اصنعى بنفسك صابونا طبيا غنيا بالعناصر المهمة لبشرتك

تنظيف البشرة، فيتو
تنظيف البشرة، فيتو

تهتم الفتيات كثيرا بالبشرة حفاظا على جمالها ونعومتها؛ ما يعزز من نضارتها ويحافظ على شبابها وجمالها مايزيد من جمال صاحبتها.

ولكن للأسف بسبب كثرة استخدام مستحضرات التجميل تلاحظ الفتيات بدء خشونة البشرة وظهور القشور بها ما يؤثر على جمالها.

طريقة عمل صابونة طبيعية للبشرة 

وتقدم هويدا نصار خبيرة التجميل، طريقة عمل صابونة طبيعية للبشرة فى المنزل للتخلص من خشونة البشرة وتنعيمها وزيادة نضارتها والحفاظ على شبابها.

المكونات:

صابونة جيلسرين

2 ملعقة ورق لورا مطحون

ملعقة لبن بودر 

ملعقة شوفان مطحون ناعم 

صابونة طبيعية للبشرة 
صابونة طبيعية للبشرة، فيتو 

الطريقة:

  • نحضر الصابون ونبشره ونضعه على حمام مائي ساخن حتى يذوب تماما.
  • ثم نضيف له باقى المكونات ونقلب جيدا حتى نحصل على مزيج متجانس.
  • ثم نرفع الخليط من على النار.
  • ونصبه فى قوالب سيليكون صغيرة.
  • ثم نتركه يبرد وندخله الفريزر يجمد تماما.
  • ثم نخرج الصابون ونحفظه فى علبة محكمة الغلق.
  • ويستخدم بشكل عادى على البشرة.
  • هذه الصابونة تعمل على تقشير البشرة وتنعيمها وتنظيفها بعمق خاصة بعد المكياج فهى تزيل بقايا المكياج جيدا من على البشرة.
  • ويمكن استبدال هذه المكونات بمكونات أخرى مثل وضع ملعقة عسل نحل مع مسحوق الكركدية البودر فهى تعطى نضارة وتورد البشرة بشكل طبيعي ومميز.
  • كما يمكن إضافة الجزر المبشور أو الخيار المبشور وهى مكونات معروفة بفاعليتها على البشرة.
  • هذه الطريقة موفرة وتتيح استخدام الإضافات الطبيعية على حسب نوع البشرة وبأقل مجهود وتكلفة.
طريقة تقشير البشرة فى المنزل بفاعلية

خطوات "روتين الطوارئ" لإنقاذ البشرة قبل مناسبة مهمة

