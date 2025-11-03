اصنعى بنفسك صابونا طبيا غنيا بالعناصر المهمة لبشرتك

تهتم الفتيات كثيرا بالبشرة حفاظا على جمالها ونعومتها؛ ما يعزز من نضارتها ويحافظ على شبابها وجمالها مايزيد من جمال صاحبتها.

ولكن للأسف بسبب كثرة استخدام مستحضرات التجميل تلاحظ الفتيات بدء خشونة البشرة وظهور القشور بها ما يؤثر على جمالها.

طريقة عمل صابونة طبيعية للبشرة

وتقدم هويدا نصار خبيرة التجميل، طريقة عمل صابونة طبيعية للبشرة فى المنزل للتخلص من خشونة البشرة وتنعيمها وزيادة نضارتها والحفاظ على شبابها.

المكونات:

صابونة جيلسرين

2 ملعقة ورق لورا مطحون

ملعقة لبن بودر

ملعقة شوفان مطحون ناعم

صابونة طبيعية للبشرة، فيتو

الطريقة:

نحضر الصابون ونبشره ونضعه على حمام مائي ساخن حتى يذوب تماما.

ثم نضيف له باقى المكونات ونقلب جيدا حتى نحصل على مزيج متجانس.

ثم نرفع الخليط من على النار.

ونصبه فى قوالب سيليكون صغيرة.

ثم نتركه يبرد وندخله الفريزر يجمد تماما.

ثم نخرج الصابون ونحفظه فى علبة محكمة الغلق.

ويستخدم بشكل عادى على البشرة.

هذه الصابونة تعمل على تقشير البشرة وتنعيمها وتنظيفها بعمق خاصة بعد المكياج فهى تزيل بقايا المكياج جيدا من على البشرة.

ويمكن استبدال هذه المكونات بمكونات أخرى مثل وضع ملعقة عسل نحل مع مسحوق الكركدية البودر فهى تعطى نضارة وتورد البشرة بشكل طبيعي ومميز.

كما يمكن إضافة الجزر المبشور أو الخيار المبشور وهى مكونات معروفة بفاعليتها على البشرة.

هذه الطريقة موفرة وتتيح استخدام الإضافات الطبيعية على حسب نوع البشرة وبأقل مجهود وتكلفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.