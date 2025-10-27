تحلم الكثير من الفتيات ببشرة ناعمة، مشرقة ومليئة بالحيوية، وخالية من البهتان والشوائب، ولأن العناية بالبشرة لا تقتصر على استخدام مستحضرات التجميل.

فإن الوصفات الطبيعية تبقى الخيار الأفضل للحصول على إشراقة صحية تدوم طويلا، دون أي آثار جانبية، وهو ماتحرص عليه الفتيات.

وتقول نادية محمد خبيرة التجميل، إن الوصفات الطبيعية تمنح البشرة التغذية العميقة من الداخل، فهي غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تساعد في:

تجديد خلايا البشرة وتحفيز الكولاجين.

تفتيح اللون الباهت واستعادة الحيوية.

ترطيب الجلد ومنع الجفاف والتقشر.

حماية البشرة من تأثير العوامل البيئية الضارة مثل الشمس والتلوث.

وصفات طبيعية لبشرة مشرقة وأكثر نضارة

وأضافت نادية، أن هناك وصفات طبيعية لبشرة مشرقة وأكثر نضارة، منها:-

أولا ماسك العسل والليمون

المكونات:

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون

الطريقة:

اخلطي المكونات جيدا، ثم ضعي المزيج على الوجه لمدة 10–15 دقيقة، واغسليه بالماء الفاتر.

العسل يرطب البشرة بعمق، والليمون يفتحها ويمنحها إشراقة فورية، لكن ينصح بتجنب هذه الوصفة لأصحاب البشرة الحساسة.

وصفات طبيعية لبشرة مشرقة

ثانيا ماسك الزبادي والعسل والشوفان

المكونات:

ملعقة كبيرة من الزبادي

ملعقة صغيرة من العسل

ملعقة صغيرة من دقيق الشوفان المطحون

الطريقة:

اخلطي المكونات حتى تحصلي على قوام متماسك، ضعيه على الوجه لمدة 20 دقيقة ثم اغسليه بماء فاتر.

الزبادي يفتح المسام وينظفها، الشوفان يزيل الخلايا الميتة، والعسل يمنح الترطيب والنضارة.

ثالثا قناع الخيار وماء الورد

المكونات:

نصف خيارة مبشورة

ملعقة صغيرة من ماء الورد

الطريقة:

ضعي الخليط على الوجه باستخدام قطنة واتركيه 15 دقيقة.

ينعش البشرة ويمنحها ترطيب فوري، كما يساعد في تهدئة الاحمرار والالتهابات.

رابعا ماسك الكركم والحليب

المكونات:

نصف ملعقة صغيرة من الكركم

ملعقة كبيرة من الحليب السائل

الطريقة:

امزجي الكركم مع الحليب وضعيه على الوجه لمدة 15 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الفاتر.

الكركم معروف بقدرته على تفتيح البشرة وتقليل البقع الداكنة، بينما يمنح الحليب النعومة والتغذية.

خامسا قناع جل الصبار

المكونات:

ملعقة كبيرة من جل الصبار الطازج.

الطريقة:

ضعي الجل مباشرة على الوجه ودلكيه بلطف، واتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء.

الصبار يرطب البشرة بعمق، يعالج الجفاف، ويمنحها توهج طبيعي.





