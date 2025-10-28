كيفية استخدام الفازلين على البشرة وطرق الاستفادة منه

الفازلين من المكونات الطبيعية التى عرفت منذ زمن بعيد وهو فعال فى ترطيب الجلد خاصة اليدين وتششقات القدم، منا يستخدم للشعر أيضا.

ولكن الفازلين مادة دهنية ثقيل، لذا يجب استخدامه على الوجه بحذر أو بتعليمات محددة حفاظا على جمال البشرة.

وتقول دعاء محمد خبيرة التجميل، إن الفازلين من أكثر المنتجات التجميلية انتشارا واستخدام حول العالم، وقد اكتسب شهرته بفضل قدرته العالية على الترطيب والحماية، فهو يعتبر من المواد الآمنة والفعالة في العناية بالبشرة بمختلف أنواعها، كما أنه متوفر بأسعار زهيدة وسهل الاستخدام.

وأضافت دعاء، أن الفازلين هو مادة دهنية تعرف باسم "الجيل البترولي"، تم اكتشافها في القرن التاسع عشر، وهي عبارة عن مزيج من الزيوت المعدنية والشموع التي تعطيه ملمس ناعم ودهني، ويستخدم الفازلين بشكل أساسي لتكوين طبقة واقية على الجلد تمنع فقدان الرطوبة وتحافظ على ليونة البشرة.

فوائد الفازلين للبشرة

وتابعت، أن من فوائد الفازلين للبشرة،,؛-

الترطيب العميق، والفازلين يعتبر من أقوى المرطبات، إذ يشكل حاجز يمنع تبخر الماء من الجلد، مما يحافظ على رطوبته لفترة طويلة.

علاج تشققات الشفاه والكعبين، ويستخدم الفازلين لعلاج الشفاه الجافة والمتشققة وكذلك لتنعيم الكعبين والركبتين والمرفقين.

حماية البشرة من العوامل الخارجية، ويساعد الفازلين على حماية البشرة من الرياح القوية والبرد القارس، خاصة في فصل الشتاء.

تخفيف التهيج بعد إزالة الشعر، حيث يهدئ الجلد بعد الحلاقة أو إزالة الشعر بالشمع ويمنع الاحمرار أو الالتهاب.

منع تقصف الرموش والحواجب، وعند وضع كمية صغيرة منه على الرموش أو الحواجب قبل النوم، يساعد على تقويتها ومنع تساقطها.

تفتيح وتنعيم البشرة الخشنة، عند خلطه مع مكونات طبيعية مثل الليمون أو زيت اللوز، يساعد في تنعيم وتفتيح المناطق الداكنة مثل الركب والأكواع.

الفازلين

طرق استخدام الفازلين على البشرة

واوضحت دعاء محمد خبيرة التجميل، أن من طرق استخدام الفازلين على البشرة:-

كمرطب يومي، ضعي طبقة رقيقة من الفازلين على البشرة النظيفة قبل النوم، ووزعيها بلطف على الوجه أو اليدين أو القدمين، واتركيها حتى الصباح. ستلاحظين في اليوم التالي بشرة ناعمة ولامعة. لعلاج تشققات الشفاه، قبل النوم، استخدمي كمية صغيرة من الفازلين على الشفاه الجافة، ويمكنك خلطه مع القليل من العسل أو زيت جوز الهند للحصول على ترطيب مضاعف. للعناية باليدين والأظافر، بعد غسل اليدين أو قبل النوم، ضعي طبقة من الفازلين وارتدي قفازات قطنية لعدة ساعات، هذه الطريقة تساعد على تنعيم اليدين وتقوية الأظافر والجلد المحيط بها. لتفتيح الركب والكعبين، اخلطي ملعقة من الفازلين مع بضع قطرات من عصير الليمون، وادهني بها المناطق الداكنة يوميا قبل النوم، مع المواظبة ستحصلين على نتائج ملحوظة. كهايلايتر طبيعي، لمنح وجهك لمسة من الإشراق الطبيعي، ضعي قليلا من الفازلين على عظم الخد أو على الشفتين فوق أحمر الشفاه، ليمنحك مظهر لامع وصحي. لعلاج جفاف البشرة بعد الاستحمام، ضعي الفازلين مباشرة بعد الاستحمام على البشرة وهي ما تزال رطبة، فهذا يساعد على حبس الرطوبة داخل الجلد ويحافظ على نعومته. لتهدئة البشرة بعد الحلاقة، بعد إزالة الشعر من الساقين أو الوجه، يمكنك وضع طبقة خفيفة من الفازلين لتهدئة التهيج ومنع الالتهابات.

نصائح واحتياطات عند استخدام الفازلين

واضافت خبيرة التجميل، أنه يجب اتخاذ بعض المحاذير عند استخدام الفازلين على البشرة، منها:-

لا ينصح باستخدام الفازلين على البشرة الدهنية أو المعرضة لحب الشباب بكثرة، لأنه قد يسد المسام.

احرصي على تنظيف البشرة جيدا قبل وضع الفازلين حتى لا يحبس معها الأوساخ أو البكتيريا.

استخدمي كمية صغيرة فقط، فالإفراط في الكمية يجعل الجلد دهني بشكل مزعج.

اختاري الفازلين الأصلي النقي والخالي من العطور أو المواد الكيميائية لتجنب الحساسية.

لا يستخدم الفازلين كمرطب نهاري في الطقس الحار، لأنه قد يسبب التعرق الزائد أو اللمعان غير المرغوب.

