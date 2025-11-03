بعثة الزمالك تتوجه اليوم إلى الإمارات لخوض السوبر المصري

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم القاهرة متوجهة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة استعدادًا لخوض مباراة السوبر المصري أمام الأهلي، والمقرر إقامتها في مدينة أبوظبي.

ويرأس البعثة هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة النادي، ويضم الجهاز الفني واللاعبين المختارين من قبل الجهاز الفني بقيادة المدرب المؤقت، وسط حالة من التركيز والحماس بين اللاعبين لتحقيق اللقب وإسعاد الجماهير البيضاء.

ومن المقرر أن يؤدي الزمالك أول تدريباته في الإمارات فور الوصول، على أن يعقد الجهاز الفني اجتماعًا لوضع البرنامج التدريبي والجدول الزمني استعدادًا للقاء المرتقب.

