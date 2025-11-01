رسميًا.. الزمالك يعلن تعيين أحمد عبد الرؤوف مديرًا فنيًا

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، وبالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي تعيين الكابتن أحمد عبد الرؤوف مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عقب توجيه الشكر للبلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني السابق للفريق.

وسيقوم أحمد عبد الرؤوف بتشكيل الجهاز الفني المعاون له، خاصة وأن الفريق مقبل خلال أيام على المشاركة في بطولة كأس السوبر المحلي المقرر لها في الإمارات، وسيتولى عبد الرؤوف قيادة الفريق بالبطولة.

