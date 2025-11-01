السبت 01 نوفمبر 2025
الزمالك يرغب في تخفيض قيمة الشرط الجزائي بعقد يانيك فيريرا

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن إدارة النادي تسعى خلال الفترة الحالية إلى التوصل لاتفاق ودي مع البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق، بشأن تخفيض قيمة الشرط الجزائي في عقده، تمهيدًا لفسخ التعاقد بين الطرفين بشكل رسمي. 

وأوضح المصدر أن المفاوضات لا تزال مستمرة، حيث يأمل مسؤولو الزمالك في إنهاء الملف بطريقة تحفظ حقوق النادي دون الدخول في نزاعات قانونية أو اللجوء للفيفا. 

وأشار المصدر إلى أن فيريرا يتمسك بالحصول على كامل قيمة الشرط الجزائي، في الوقت الذي ترى فيه الإدارة أن ما قدمه المدير الفني خلال الفترة الماضية لا يتناسب مع المبالغ المالية الكبيرة المنصوص عليها في العقد. 

وتأتي هذه الخطوة في ظل قرار الزمالك التعاقد مع مدير فني جديد لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد تراجع النتائج في مسابقة الدوري. 

الجريدة الرسمية