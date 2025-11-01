جلسة حاسمة بين الزمالك وفيريرا لإنهاء التعاقد رسميًّا

يعقد مسؤولو نادي الزمالك خلال الساعات القليلة المقبلة جلسة مع المدير الفني السابق للفريق، البلجيكي يانيك فيريرا، من أجل إنهاء عقده بالتراضي بعد قرار الإدارة بإقالته من منصبه، عقب سلسلة من النتائج غير المرضية في بطولة الدوري.

وكشف مصدر داخل النادي أن الجلسة تهدف إلى حسم التفاصيل المالية الخاصة بمستحقات المدرب وجهازه المعاون، والتوصل إلى اتفاق نهائي حول قيمة الشرط الجزائي قبل توقيع محضر إنهاء التعاقد رسميًا.

وأضاف المصدر أن إدارة الزمالك تسعى لغلق ملف فيريرا سريعًا بشكل ودي، حفاظًا على علاقة الاحترام المتبادلة بين الطرفين، على أن يغادر المدرب القاهرة فور انتهاء الجلسة خلال الساعات المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تحركات الزمالك لترتيب الأوضاع داخل الجهاز الفني للفريق، تمهيدًا للإعلان عن المدير الفني الجديد الذي سيتولى المسؤولية خلال المرحلة المقبلة استعدادًا لمنافسات السوبر المصري وبطولة الدوري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.