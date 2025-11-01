السبت 01 نوفمبر 2025
أسماء جديدة تدخل دائرة الترشيحات لخلافة فيريرا في الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن ظهور أسماء جديدة ضمن قائمة المرشحين لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للمدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا الذي رحل مؤخرًا عن تدريب الفريق. 

وأوضح المصدر أن من أبرز الأسماء المطروحة في الساعات الأخيرة كلا من خالد جلال المدير الفني السابق للزمالك، ومحمد صلاح مدرب الفريق الأسبق، إلى جانب أيمن عبد العزيز الذي عمل من قبل في الجهاز الفني كمدرب عام. 

وأشار المصدر إلى أن إدارة الكرة تدرس كل السير الذاتية المطروحة بعناية قبل اتخاذ القرار النهائي، مؤكدًا أن نادي البنك الأهلي رفض تفويض أيمن الرمادي المدير الفني الحالي للفريق لتولي مسؤولية الزمالك في الوقت الراهن، متمسكًا ببقائه ضمن صفوفه.

ومن المنتظر أن تحسم إدارة الزمالك القرار النهائي بشأن المدير الفني الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة. 

الجريدة الرسمية