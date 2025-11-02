الأحد 02 نوفمبر 2025
رياضة

تشكيل الزمالك الأقرب لمواجهة طلائع الجيش

فريق الزمالكً
فريق الزمالكً

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، لخوض مباراة طلائع الجيش، المقرر لها مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

التشكيل المتوقع لـ نادي الزمالك أمام طلائع الجيش اليوم (الأحد)
• حراسة المرمى: محمد صبحي  
• خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر  
• خط الوسط: أحمد ربيع  – عبد الله السعيد – ناصر ماهر  
• خط الهجوم: شيكو بانزا – عدي الدباغ – خوان بيزيرا  

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك وطلائع الجيش، اليوم الأحد الموافق 2 نوفمبر، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش

وتنقل مباراة الزمالك وطلائع الجيش عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري للدوري المصري الممتاز.

قائمة الزمالك أمام طلائع الجيش 

وجاءت قائمة الزمالك لخوض اللقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي – مهدي سليمان.

خط الدفاع: عمر جابر - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل  – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - أحمد ربيع – محمد شحاتة – سيف جعفر - عبد الله السعيد – أحمد حمدي - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم: عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

