رياضة

الزي الجديد للاعبي الزمالك قبل السفر إلى الإمارات لخوض السوبر المصري (صور)

فريق الزمالك
فريق الزمالك

تداول عدد من المواقع والصفحات صورا للزي الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذي سيرتديه اللاعبون خلال رحلة السفر إلى الإمارات يوم الاثنين المقبل، استعدادًا لخوض بطولة كأس السوبر المصري.

ويظهر الزي بتصميم أنيق مع لمسات عصرية تحمل شعار النادي وتعبّر عن تاريخه وهويته، حيث حرصت الإدارة على أن يكون المظهر العام للفريق في مستوى الحدث الكبير.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الزمالك إلى الإمارات صباح الاثنين، على أن يؤدي الفريق أول تدريباته هناك فور الوصول، استعدادًا للمباراة المرتقبة في بطولة السوبر المصري.

يأتي ذلك ضمن تحضيرات الزمالك المكثفة للبطولة، وسط حالة من التركيز بين اللاعبين والجهاز الفني، أملًا في تحقيق لقب جديد يضاف إلى بطولات القلعة البيضاء.

الجريدة الرسمية