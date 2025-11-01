الزي الجديد للاعبي الزمالك قبل السفر إلى الإمارات لخوض السوبر المصري (صور)

تداول عدد من المواقع والصفحات صورا للزي الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذي سيرتديه اللاعبون خلال رحلة السفر إلى الإمارات يوم الاثنين المقبل، استعدادًا لخوض بطولة كأس السوبر المصري.

ويظهر الزي بتصميم أنيق مع لمسات عصرية تحمل شعار النادي وتعبّر عن تاريخه وهويته، حيث حرصت الإدارة على أن يكون المظهر العام للفريق في مستوى الحدث الكبير.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الزمالك إلى الإمارات صباح الاثنين، على أن يؤدي الفريق أول تدريباته هناك فور الوصول، استعدادًا للمباراة المرتقبة في بطولة السوبر المصري.

يأتي ذلك ضمن تحضيرات الزمالك المكثفة للبطولة، وسط حالة من التركيز بين اللاعبين والجهاز الفني، أملًا في تحقيق لقب جديد يضاف إلى بطولات القلعة البيضاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.