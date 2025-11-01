السبت 01 نوفمبر 2025
تعرف على موقف الزمالك من تجديد عقد دونجا

دونجا
دونجا

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن وجود اتفاق مبدئي بين المدير الرياضي للنادي جون إدوارد ولاعب الوسط نبيل عماد دونجا بشأن تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن الجلسة التي جمعت الطرفين خلال الأيام الماضية شهدت تفاهمًا كبيرًا حول معظم بنود العقد الجديد، حيث أبدى اللاعب ترحيبه بالاستمرار مع الزمالك، في ظل تمسك الإدارة بخدماته الفنية.

وأشار المصدر إلى أنه تم الاتفاق على عقد جلسة جديدة بعد بطولة كأس السوبر المصري لحسم الأمور بشكل نهائي، والاتفاق على كافة تفاصيل العقد، سواء من حيث المدة أو المقابل المالي.

وأكد أن إدارة الزمالك تسعى لإنهاء ملف التجديد مبكرًا للحفاظ على استقرار الفريق وعدم تكرار سيناريوهات سابقة برحيل لاعبين مؤثرين مجانًا، مشددًا على أن دونجا يعد أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني في المرحلة الحالية.

الجريدة الرسمية