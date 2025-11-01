تعرف على موقف الزمالك من تجديد عقد دونجا

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن وجود اتفاق مبدئي بين المدير الرياضي للنادي جون إدوارد ولاعب الوسط نبيل عماد دونجا بشأن تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن الجلسة التي جمعت الطرفين خلال الأيام الماضية شهدت تفاهمًا كبيرًا حول معظم بنود العقد الجديد، حيث أبدى اللاعب ترحيبه بالاستمرار مع الزمالك، في ظل تمسك الإدارة بخدماته الفنية.

وأشار المصدر إلى أنه تم الاتفاق على عقد جلسة جديدة بعد بطولة كأس السوبر المصري لحسم الأمور بشكل نهائي، والاتفاق على كافة تفاصيل العقد، سواء من حيث المدة أو المقابل المالي.

وأكد أن إدارة الزمالك تسعى لإنهاء ملف التجديد مبكرًا للحفاظ على استقرار الفريق وعدم تكرار سيناريوهات سابقة برحيل لاعبين مؤثرين مجانًا، مشددًا على أن دونجا يعد أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني في المرحلة الحالية.

