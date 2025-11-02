الأحد 02 نوفمبر 2025
الزمالك يعقد جلسة مع حسام عبد المجيد، اعرف التفاصيل

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن إدارة الكرة بالنادي قررت عقد جلسة مع حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول، عقب انتهاء بطولة كأس السوبر المصري، لحسم ملف تجديد عقده رسميًا خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك ترغب في تأمين بقاء اللاعب لفترة طويلة نظرًا لأهميته في الخط الخلفي، خاصة بعد ظهوره بمستوى مميز خلال الموسم الحالي، ما جعله أحد الأعمدة الأساسية في تشكيل الفريق.

وأضاف أن المفاوضات المبدئية تسير بشكل إيجابي، وهناك تفاهم بين الطرفين حول التجديد بشروط ترضي اللاعب وإدارة النادي معًا.

الجريدة الرسمية