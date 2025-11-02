مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو مزعوم لانفجار على الطريق الدائري

نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية صحة ما تم تداوله عبر بعض حسابات عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج على مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن الزعم بحدوث انفجار صباح السبت 1 نوفمبر بالطريق الدائري في اتجاه ميدان الرماية.

وأكد المصدر أن مقطع الفيديو قديم، سبق تداوله عام 2015، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة فى حينها.

وأشار إلى أن ما تم نشره يأتي ضمن محاولات الجماعة الإرهابية اليائسة للنيل من حالة الاستقرار والأمن التي تنعم بها البلاد، من خلال إعادة تداول مقاطع فيديو قديمة والإدعاء بأنها حديثة، وهو ما أصبح واضحًا ومكشوفًا للرأي العام.

وشدد المصدر على أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على ترويج تلك الادعاءات المغرضة.

