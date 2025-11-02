الأحد 02 نوفمبر 2025
حوادث

القبض على سائق تطبيق نقل ذكى تحرش بفتاة بمدينة نصر

المتهم، فيتو
المتهم، فيتو

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى بالتحرش بإحدى الفتيات بالقاهرة.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 30 أكتوبر الماضى تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بلاغًا من طالبة مقيمة بدائرة القسم، أفادت بأنه أثناء استقلالها سيارة تابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكى برفقة صديقاتها، قام قائد السيارة بالتحرش بها.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهم، وتبين أنه مقيم بمنطقة عين شمس بالقاهرة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
جرى التحفظ على السيارة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

