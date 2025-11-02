الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على حداد اعتدى على طالب داخل مركز شباب بالشرقية بسبب خلاف على مباراة كرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بصور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام شخصين بالتعدى بالضرب على آخر داخل أحد مراكز الشباب بالشرقية.

وبالفحص، تبين تلقي مركز شرطة مشتول السوق بلاغا من أحد المستشفيات باستقبالها طالبا مصابا بجرح قطعي بالساعد. 

وبسؤاله ذكر أنه أثناء تواجده بمركز شباب بدائرة المركز نشبت مشادة كلامية بينه وبين آخر بسبب خلافات حول لعب كرة القدم، قام على إثرها الأخير بالاعتداء عليه بزجاجة محدثًا إصابته.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتبين أنه يعمل حدادًا ومقيم بدائرة المركز، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة لذات الخلافات.

اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الشرقية مركز مشتول السوق اعتداء داخل مركز شباب خلاف على مباراة كرة قدم وزارة الداخلية اخبار الحوادث الامن العام

الجريدة الرسمية