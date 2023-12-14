الخميس 14 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

أسباب البقع البيضاء عند الأطفال، وطرق علاجها

البقع البيضاء عند
البقع البيضاء عند الأطفال، فيتو

أسباب البقع البيضاء عند الأطفال، البقع البيضاء فى وجه الأطفال من الأمور التي تصاب بها العديد من الأطفال وتزعج الأمهات كثيرًا.

وأسباب البقع البيضاء عند الأطفال، عديدة ولكن الأمهات تنزعج منها كثيرًا خوفًا من أن يكون سبب ظهورها خطير.

ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، إن البيع البيضاء عند الأطفال هي بقع بيضاء تظهر نتيجة بهتان بالجلد، وغالبًا تظهر بالوجه والأكتاف أو الظهر، ونراها كثيرا في العمر ما بين عامين حتى 15 عامًا.

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أسباب البقع البيضاء عند الأطفال 

وعن أسباب البقع البيضاء عند الأطفال، قال الدكتور محمد صلاح شبيب، أن البقع البيضاء ليس لها سبب محدد معروف، ولكن يمكن أن يكون سبب ظهورها نتيجة نقص فيتامين أ أو أنيميا فقر دم أو بعض الديدان، وهذه البقع غير معدية.

 

علاج البقع البيضاء عند الأطفال

وأضاف شبيب، أن هذه البقع تختفي من تلقاء نفسها، ولكن عند ظهورها يجب استشارة طبيب بشرط عمل تحليل صورة دم كاملة وبراز للطفل لمعرفة السبب وعلاجه سريعة حفاظًا على صحة الطفل ونموه بشكل صحي.

أسباب البقع البيضاء عند الأطفال، فيتو 

نصائح مهمة تحمي طفلك من الأمراض المعدية في المدارس

للحفاظ على صحة الأطفال في المدرسة، يجب اتباع بعض النصائح، منها:

  • التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.
  • غسل اليدين بالماء والصابون جيدًا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد، وهى من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد على تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.
  • تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.
  • تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.
  • تعليم الطفل أيضًا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة.
     
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نصائح مهمة تحمى طفلك من البرد والحساسية فى الطقس البارد

واتباع جميع النصائح السابقة يحمى الطفل من جميع الأمراض المعدية فى المدارس طوال فصل الشتاء، ما يحميهم من العديد من المخاطر.

 

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