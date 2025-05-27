أسباب ظهور البقع البيضاء في وجه طفلك

أسباب ظهور البقع البيضاء، البقع البيضاء من الإصابات الأكثر شيوعا بين الصغار ويتم تفسيرها على أنها ضعف أو نقص عنصر غذائي بالجسم.

وأسباب ظهور البقع البيضاء، عديدة وتحرص الأمهات على تشخيص السبب من خلال طبيب مختص لبدء العلاج ما يعزز من ثقة الطفل ويحافظ على نموه بشكل طبيعي.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة: إن العلامة الفاتحة أو البقاء البيضاء كما يطلق عليها بعض الأمهات، تظهر بشكل مفاجئ على خد الطفل أو الذقن أو حول الفم، تدل على أن الطفل يعانى من نقص فى أحد العناصر الغذائية، أو وجود مشكلة صحية أخرى لذا التشخيص ضروري لعلاج السبب.

أسباب البقع البيضاء على وجه الطفل

أسباب ظهور البقع البيضاء على وجه الطفل

وأضاف عبد الحميد، أن من أسباب ظهور البقع البيضاء فى وجه الطفل الآتي:

نقص فيتامين D وهو من أكثر الأسباب الشائعة، خاصة مع قلة تعرض الطفل للشمس أو في حالات سوء التغذية، وفيتامين D مسؤول عن امتصاص الكالسيوم وتقوية العظام، ونقصه يمكن أن يظهر على الجلد في شكل بقع باهتة، أو حتى تأخر في التسنين والمشي.

نقص بسيط في الكالسيوم، وأحيانا يكون معتمد على تغذية الطفل، أو وجود مشاكل في الامتصاص، وهو يظهر في صورة شحوب أو بقع لونها أفتح من الجلد الطبيعي.

تينيا ملونة، وهو نوع من الفطريات الجلدية البسيطة، التى تحدث للأطفال بسبب التعرق أو التراب أو ضعف المناعة الموضعية في الجلد، وتظهر أكتر في الصيف، وتكون بيضاء أو باهتة عن لون الجلد، وغالبا لا تسبب حكة أو ألم، لكن تحتاج كريمات محددة للعلاج.

بشرة جافة أو حساسة، وهناك أطفال بشرتهم تتأثر سريعا بالجو أو حتى بالصابون أو الكريمات، ما يجعل بعض المناطق فى وجه الطفل تفقد لونها الطبيعي مؤقتا.

مشاكل مناعية أو جلدية أعمق وهى نادرة الحدوث، مثل البهاق أو اضطرابات في صبغة الجلد، وهذا يكون له نمط مختلف وغالبا يحتاج الطفل تقييم جلدي دقيق.

متى تكون البقع البيضاء مقلقة عند الطفل

وتابع، أن هذه العلامات غير مقلقة فهى سهلة العلاج وشائعة الحدوث عند الأطفال، ولكن احيانا تكون هذه العلامات أو البقع مصدر للقلق ويجب الاهتمام بالكشف والعلاج، وذلك فى حالة بدأت هذه البقع البيضاء تكبر وتنتشر بالوجه والجسم، أو أصبح جلد الطفل خشن وظهور حكة معه، أو وجود تأخير فى النمو عند الطفل أو شعوره المستمر بالإرهاق أو فقدان الشهية، حيث يجب عند هذه الأعراض استشارة طبيب مختص لمعرفة السبب سريعا وعلاجه حفاظا على صحة الطفل.

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