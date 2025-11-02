بمشاركة مصطفى محمد، نانت يسقط بثنائية أمام ميتز في الدوري الفرنسي

الدوري الفرنسي، سقط فريق نانت في فخ الخسارة أمام نظيره ميتز، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب لا بوجوار، ضمن الجولة الـ11 من مباريات الدوري الفرنسي.

ورغم سيطرة نانت على الكرة أغلب فترات الشوط الأول، إلا أنه لم ينجح في صناعة فرص حقيقية لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، خطف فريق ميتز هدفين عن طريق جيورجي أبوأشفيلي بالدقيقة 82، وحبيبو ديالو بالدقيقة 89.



مصطفى محمد على مقاعد البدلاء

شهدت المباراة تواجد مصطفى محمد نجم الفريق ومنتخب مصر على مقاعد بدلاء نانت، قبل أن يشارك في الدقيقة 79 بديلا لزميله يوسف العربي.

تشكيل نانت أمام ميتز في الدوري الفرنسي

وجاء تشكيل نانت على النحو التالي:

حراسة المرمى: أنتوني لوبيز

خط الدفاع: كيلفن أميان أدو، شيدوزي أوازيم، تيليل تاتي، جوزا

خط الوسط: ديمين تابيبو، جونيور موانجا، لويس لوروكس

خط الهجوم: ماتياس أبلين، يوسف العربي، هيربا جيراسي

ترتيب نانت وميتز في الدوري الفرنسي

بتلك النتيجة يتجمد رصيد نانت عند 9 نقاط في المركز الخامس عشر، فيما يرتفع رصيد ميتز إلى 8 نقاط في المركز السابع عشر.

وظهر مصطفى محمد رفقة نادي نانت خلال الموسم الجاري، في 10 مباريات بواقع 607 دقيقة في مسابقة الدوري الفرنسي، ونجح الدولي المصري في تسجيل هدفين، حيث تمكن من هز شباك فريق أوكسير قبل أن يسجل مجددًا أمام موناكو في المباراة الماضية.

بمشاركة مصطفى محمد، نانت يخسر أمام موناكو في الدوري الفرنسي

وخسر نانت المحترف ضمن صفوفه مصطفى محمد لاعب منتخبنا الوطني، في آخر مبارياته أمام نظيره موناكو بنتيجة (3-5)، في الجولة الـ10 من الدوري الفرنسي للموسم الحالي 2025/2026.

سجل أهداف موناكو كل من، مامادو كوليبالي في الدقيقة 6، وفولارين بالوجان في الدقيقة 41، وماجنيس أكليوش في الدقيقة 65، وأليكسندر جولوفين في الدقيقة 75، والدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع.

فيما سجل هدفي نانت اللاعب جيراسي في الدقيقة 19، والدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول، ومصطفى محمد في الدقيقة 80.

وشارك مصطفى محمد في المباراة بديلا بالدقيقة 71، وسجل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 80.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.