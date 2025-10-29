الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

باريس سان جيرمان يتصدر، ترتيب الدوري الفرنسي قبل الجولة العاشرة

ترتيب الدوري الفرنسي
ترتيب الدوري الفرنسي قبل الجولة العاشرة، فيتو

ترتيب الدوري الفرنسي، يتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي قبل انطلاق مباريات الجولة العاشرة.

ويحتل باريس سان جيرمان  جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 20 نقطة، جمعها من 6 انتصارات؛ تعادلين وهزيمة واحدة، وسجل لاعبوه 19 هدفًا، فيما استقبلت شباكهم 8 أهداف.

فيما يتواجد نانت الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري مصطفى محمد بالمركز الثالث عشر.

ترتيب الدوري الفرنسي قبل الجولة العاشرة

1- باريس سان جيرمان 20 نقطة 
2- لانس 19 نقطة 
3- مارسيليا 18 نقطة 
4- ليون 18 نقطة 
5- ليل 17 نقطة 
6- موناكو 17 نقطة 
7- ستراسبورج 16 نقطة 
8- نيس 14 نقطة 
9- تولوز 13 نقطة 
10- رين 11 نقطة 
11- باريس إف سي 10 نقاط
12- بريست 9 نقاط
13- نانت 9 نقاط
14- لو هافر 9 نقاط
15- أنجييه 9 نقاط
16- لوريان 8 نقاط
17- أوكسير 7 نقاط
18- ميتز نقطتان

جدول ترتيب الدوري الفرنسي 

وتقام اليوم الأربعاء مباريات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي موسم 2025 -2026.

وجاءت مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي كالتالي..

مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي 

نيس ضد ليل-  9 مساءً  

ميتز ضد لانس- 9 مساءً 

لوهافر ضد بريست - 9 مساءً 

لوريان ضد باريس سان جيرمان - 9 مساءً

ستراسبورج ضد أوكسير - 11:05 مساءً 

باريس ضد أولمبيك ليون - 11:05 مساءً 

نانت ضد موناكو - 11:05 مساءً 

أولمبيك مارسيليا ضد أنجيه - 11:05 مساءً

تولوز ضد رين - 11:05 مساءً 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جدول ترتيب الدوري الفرنسي ترتيب الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي نانت باريس سان جيرمان لانس مارسيليا ليون

مواد متعلقة

باريس سان جيرمان يستهدف خطف جوهرة برشلونة مجانا

قميص سان جيرمان وريال مدريد، أرقام مبابي ضد برشلونة قبل الكلاسيكو

الأكثر قراءة

تفاصيل تعيين ونقل رؤساء المدن والأحياء والمراكز بحركة المحليات في 11 محافظة

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في كأس كاراباو والقناة الناقلة

النيابة تطلب فحص هاتف المتهم بقتل أطفال اللبيني ووالدتهم

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 وحقيقة الزيادة الجديدة

المعارك القادمة أشد اشتعالًا، توفيق عكاشة يحذر 7 دول بالشرق الأوسط من حروب طاحنة

فتنة المشايخ، ماذا حدث بين نقيب القراء وأحمد نعنيع شيخ عموم المقارئ المصرية؟!

التأثيرات المتوقعة لتغريم بنك أبوظبي الأول مليار جنيه بسبب بلتون، والشركة ترد في إفصاح للبورصة

تكريما لعطائه العلمي والدعوي، إطلاق اسم الدكتور أحمد عمر هاشم على أحد مساجد الزقازيق

خدمات

المزيد

استقرار سعر الدينار الأردني في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

80 جنيها ارتفاعا، ريمونتادا الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء

سعر الين الياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 29-10-2025

المزيد

انفوجراف

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: الرشوة محرمة ومجرَّمة لأنها من أبشع صور أكل أموال الناس بالباطل

تفسير رؤية الهدية في المنام وعلاقتها بفرص جديدة في الحياة

رددها كل صباح، أدعية لسعة الرزق وتيسير الأمور

المزيد
الجريدة الرسمية