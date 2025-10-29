باريس سان جيرمان يتصدر، ترتيب الدوري الفرنسي قبل الجولة العاشرة

ترتيب الدوري الفرنسي، يتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي قبل انطلاق مباريات الجولة العاشرة.

ويحتل باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 20 نقطة، جمعها من 6 انتصارات؛ تعادلين وهزيمة واحدة، وسجل لاعبوه 19 هدفًا، فيما استقبلت شباكهم 8 أهداف.

فيما يتواجد نانت الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري مصطفى محمد بالمركز الثالث عشر.

ترتيب الدوري الفرنسي قبل الجولة العاشرة

1- باريس سان جيرمان 20 نقطة

2- لانس 19 نقطة

3- مارسيليا 18 نقطة

4- ليون 18 نقطة

5- ليل 17 نقطة

6- موناكو 17 نقطة

7- ستراسبورج 16 نقطة

8- نيس 14 نقطة

9- تولوز 13 نقطة

10- رين 11 نقطة

11- باريس إف سي 10 نقاط

12- بريست 9 نقاط

13- نانت 9 نقاط

14- لو هافر 9 نقاط

15- أنجييه 9 نقاط

16- لوريان 8 نقاط

17- أوكسير 7 نقاط

18- ميتز نقطتان

جدول ترتيب الدوري الفرنسي

وتقام اليوم الأربعاء مباريات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي موسم 2025 -2026.

وجاءت مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي كالتالي..

مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي

نيس ضد ليل- 9 مساءً

ميتز ضد لانس- 9 مساءً

لوهافر ضد بريست - 9 مساءً

لوريان ضد باريس سان جيرمان - 9 مساءً

ستراسبورج ضد أوكسير - 11:05 مساءً

باريس ضد أولمبيك ليون - 11:05 مساءً

نانت ضد موناكو - 11:05 مساءً

أولمبيك مارسيليا ضد أنجيه - 11:05 مساءً

تولوز ضد رين - 11:05 مساءً

