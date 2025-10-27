ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة التاسعة وموقف نانت

ترتيب الدوري الفرنسي، يتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي بعد انتهاء مباريات الجولة التاسعة، فيما يتواجد نانت الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري مصطفى محمد بالمركز الثالث عشر.

ترتيب الدوري الفرنسي

1- باريس سان جيرمان 20 نقطة

2- لانس 19 نقطة

3- مارسيليا 18 نقطة

4- ليون 18 نقطة

5- ليل 17 نقطة

6- موناكو 17 نقطة

7- ستراسبورج 16 نقطة

8- نيس 14 نقطة

9- تولوز 13 نقطة

10- رين 11 نقطة

11- باريس إف سي 10 نقاط

12- بريست 9 نقاط

13- نانت 9 نقاط

14- لو هافر 9 نقاط

15- أنجييه 9 نقاط

16- لوريان 8 نقاط

17- أوكسير 7 نقاط

18- ميتز نقطتان

