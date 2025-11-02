تحت أنظار مصطفى محمد، تعادل سلبي بين نانت وميتز في الشوط الأول

الدوري الفرنسي، انتهى الشوط الأول من نانت وميتز، بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما على ملعب لا بوجوار، ضمن الجولة الـ11 من مباريات الدوري الفرنسي.

ورغم سيطرة نانت على الكرة أغلب فترات الشوط، إلا أنه لم ينجح في صناعة فرص حقيقية لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

مصطفى محمد على مقاعد البدلاء

كشف الجهاز الفني لنادي نانت، بقيادة لويس كاسترو، عن تشكيل الفريق لمواجهة ميتز ضمن منافسات مسابقة الدوري الفرنسي، والذي شهد تواجد مصطفى محمد نجم الفريق ومنتخب مصر على مقاعد بدلاء نانت.

تشكيل نانت أمام ميتز في الدوري الفرنسي

وجاء تشكيل نانت على النحو التالي:

حراسة المرمى: أنتوني لوبيز

خط الدفاع: كيلفن أميان أدو، شيدوزي أوازيم، تيليل تاتي، جوزا

خط الوسط: ديمين تابيبو، جونيور موانجا، لويس لوروكس

خط الهجوم: ماتياس أبلين، يوسف العربي، هيربا جيراسي

ظهر مصطفى محمد رفقة نادي نانت خلال الموسم الجاري، في 9 مباريات بواقع 596 دقيقة في مسابقة الدوري الفرنسي، ونجح الدولي المصري في تسجيل هدفين، حيث تمكن من هز شباك فريق أوكسير قبل أن يسجل مجددًا أمام موناكو في المباراة الماضية.

بمشاركة مصطفى محمد، نانت يخسر أمام موناكو في الدوري الفرنسي

وخسر نانت المحترف ضمن صفوفه مصطفى محمد لاعب منتخبنا الوطني، في آخر مبارياته أمام نظيره موناكو بنتيجة (3-5)، في الجولة الـ10 من الدوري الفرنسي للموسم الحالي 2025/2026.

سجل أهداف موناكو كل من، مامادو كوليبالي في الدقيقة 6، وفولارين بالوجان في الدقيقة 41، وماجنيس أكليوش في الدقيقة 65، وأليكسندر جولوفين في الدقيقة 75، والدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع.

فيما سجل هدفي نانت اللاعب جيراسي في الدقيقة 19، والدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول، ومصطفى محمد في الدقيقة 80.

وشارك مصطفى محمد في المباراة بديلا بالدقيقة 71، وسجل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 80.

