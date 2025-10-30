بمشاركة مصطفى محمد، نانت يخسر أمام موناكو في الدوري الفرنسي

الدوري الفرنسي، خسر نانت المحترف ضمن صفوفه مصطفى محمد لاعب منتخبنا الوطني، أمام نظيره موناكو بنتيجة (3-5)، في الجولة الـ10 من الدوري الفرنسي للموسم الحالي 2025/2026.

سجل أهداف موناكو كل من، مامادو كوليبالي في الدقيقة 6، وفولارين بالوجان في الدقيقة 41، وماجنيس أكليوش في الدقيقة 65، وأليكسندر جولوفين في الدقيقة 75، والدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع.

فيما سجل هدفي نانت اللاعب اهريبة غيراسي في الدقيقة 19، والدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول، ومصطفى محمد في الدقيقة 80.

وشارك مصطفى محمد في المباراة بديلا بالدقيقة 71، وسجل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 80.

