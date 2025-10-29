موعد والقناة الناقلة لمباراة نانت ضد موناكو في الدوري الفرنسي

نانت ضد موناكو، يستضيف نانت الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري مصطفى محمد نظيره موناكو مساء اليوم الأربعاء على ملعب "لا بوجوار"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي.

ويسعي نانت لمواصلة الانتصارات بعدما حقق الفوز في الجولة الماضية أمام نادي باريس بنتيجة 2-1 في الجولة الماضية، لينهي بذلك خمس مباريات متتالية دون انتصار.

موعد مباراة نانت ضد موناكو في الدوري الفرنسي

تنطلق مباراة نانت ضد موناكو في الدوري الفرنسي، في تمام الساعة الحادية عشرة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة نانت ضد موناكو في الدوري الفرنسي

يمكنك مشاهدة مباراة نانت ضد موناكو في الدوري الفرنسي عبر قناة BEIN SPORTS XTRA 2.

وجمع نانت 9 نقاط في أول 9 جولات بالدوري الفرنسي، ويملك نانت أفضلية في تاريخ مبارياته الأخيرة أمام موناكو، إذ لم يخسر أمامه في آخر 5 مباريات على أرضه في جميع المسابقات، وكان التعادل (2-2) هو نتيجة اللقاء الأخير بينهما في نفس الملعب الموسم الماضي.

على صعيد آخر، يدخل موناكو اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوز صعب على تولوز بهدف دون رد، وهو الانتصار الأول للمدرب الجديد سيباستيان بوكوجنولي منذ توليه المهمة خلفًا لأدي هاتر.

وتعود آخر انتصارات موناكو على نانت في ملعب "لا بوجوار" إلى يناير 2021 (2-1)، بينما انتهت جميع المواجهات التالية بينهما هناك بالتعادل أو لصالح أصحاب الأرض.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي قبل إنطلاق مباريات الجولة العاشرة.

ويحتل باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 20 نقطة، جمعها من 6 انتصارات، تعادلين وهزيمة واحدة، وسجل لاعبوه 19 هدفًا، فيما استقبلت شباكهم 8 أهداف.

فيما يتواجد نانت الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري مصطفى محمد بالمركز الثالث عشر.

ترتيب الدوري الفرنسي قبل الجولة العاشرة

1- باريس سان جيرمان 20 نقطة

2- لانس 19 نقطة

3- مارسيليا 18 نقطة

4- ليون 18 نقطة

5- ليل 17 نقطة

6- موناكو 17 نقطة

7- ستراسبورج 16 نقطة

8- نيس 14 نقطة

9- تولوز 13 نقطة

10- رين 11 نقطة

11- باريس إف سي 10 نقاط

12- بريست 9 نقاط

13- نانت 9 نقاط

14- لو هافر 9 نقاط

15- أنجييه 9 نقاط

16- لوريان 8 نقاط

17- أوكسير 7 نقاط

18- ميتز نقطتان

جدول ترتيب الدوري الفرنسي

وتقام اليوم الأربعاء مباريات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي موسم 2025 -2026.

وجاءت مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي كالتالي..

مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي

نيس ضد ليل- 9 مساءً

ميتز ضد لانس- 9 مساءً

لوهافر ضد بريست - 9 مساءً

لوريان ضد باريس سان جيرمان - 9 مساءً

ستراسبورج ضد أوكسير - 11:05 مساءً

باريس ضد أولمبيك ليون - 11:05 مساءً

نانت ضد موناكو - 11:05 مساءً

أولمبيك مارسيليا ضد أنجيه - 11:05 مساءً

تولوز ضد رين - 11:05 مساءً.

